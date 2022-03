Plataforma Unitaria diseña reglamento que blinde bases y participación en primarias

Las elecciones primarias comienzan a tomar cuerpo en el seno opositor y desde la Plataforma Unitaria trabajan en el diseño del reglamento del que ya se han afinado algunos aspectos técnicos.

Paralelamente, la oposición no quita el dedo del renglón del reinicio de las negociaciones, de las que el gobierno de Nicolás Maduro pretende marginar a Juan Guaidó bajo un supuesto “expediente de narcopolítica”.

El 22 de marzo, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, y reconocido como presidente interino por más de 50 países, aseguró que no le desvela ser presidente electo. Sin embargo, insistió en que debe seguir la lucha para lograr elecciones libres y que la oposición vaya a la contienda con un candidato unitario.

“Las elecciones deben ser lo antes posible. Voy a promover esa elección, no voy a hablar de candidatura, apoyaré salir a la calle a presionar, apoyaré al candidato unitario. Yo voy a ejercer el liderazgo que tengo en Venezuela, no necesariamente en una candidatura. No me quita el sueño ser presidente electo, soy presidente encargado”, expresó Juan Guaidó, en entrevista con EVTV Miami.

En febrero, Primero Justicia (PJ) presentó al país su ruta para el cambio político y destacó que la celebración de primarias, de caras a las primarias “es un clamor”.

Juan Carlos Caldera, dirigente de PJ, señala que se conformaron dos comisiones, una para el reglamento de primarias y otra para el reglamento de la Plataforma Unitaria, instancia que reemplazó a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

“Ambos reglamentos han avanzado bastante y en el caso del reglamento de primarias está en la instancia política la definición de varios puntos para poder seguir avanzando”, indica Caldera.

“Ya habrá momentos para el debate de nombres. Igual pienso que lo políticamente correcto es crear un polo de ese proceso, que la gente diga este es el candidato de la oposición y los que no participen en esas primarias, la gente claramente los vea como de Maduro, cosa que no ocurrió el 21 de noviembre. Creo que es lo que debemos aprender de eso y construir a algo incluyente, fuerte, vistoso. Que los que, de verdad, tengan una agenda de aspiración presidencial legítima, sientan que deban participen en ese proceso”, enfatiza Juan Carlos Caldera.

Angelo Palmeri, secretario de organización de Un Nuevo Tiempo (UNT) señala que en el trabajo del reglamento para primarias participa toda la Plataforma Unitaria. Indica que se avanza en aspectos técnicos electorales, funcionamiento de mesas y se sigue dando la discusión política en la que se pondera el mecanismo de las primarias.

En ese debate, explica, se busca definir cuál es la mejor opción, pero también, puntualiza, eso no puede limitarse a la definición de una persona.

“Estamos pensando en algo más estratégico, más amplio, unas propuesta, más que una candidatura que descanse en una u otra persona, sino un pacto de gobernabilidad mucho más amplio que integre a toda Venezuela, sobre esa base se está discutiendo. Las primarias son un mecanismo, siempre lo han sido, para nosotros poder escoger quiénes son nuestros representantes”, expresa Palmeri.

¿Apertura en primarias?

Angelo Palmeri añade que UNT ha manifestado, en reiteradas oportunidades su interés en ampliar la base de la unidad y construir una unidad superior.

Al ser consultado sobre si ese planteamiento incluye a los sectores fuera de la Plataforma Unitaria y a los llamados “alacranes”, indica: “Allí se deberán evaluar distintas cosas sin apelativos. Evidentemente nosotros formamos parte de una coalición política y llamamos a todos a unificarse en una causa común, más allá de apelativos, pero eso sí, tienen que tener identidad en la estrategia, identidad en el objetivo, y tienen que tener coincidencias fundamentales para formar parte de una coalición”.

Palmeri añade que la estructuración del reglamento es una prioridad, esto pasa por la consolidación de la unidad y que las reglas del juego sean claras. Asegura que no tienen fecha estimada de la culminación del reglamento, aunque apuestan porque sea en el primer semestre, pero los esfuerzos están centrados en que se cumpla el objetivo. En ese sentido, la meta, señala, es que el reglamento sirva.

Asevera que todas las organizaciones llevan sus propuestas de base para alimentar el reglamento, pero no se toma la visión o el reglamento planteado por un solo partido.

Por su parte, Lustay Franco, dirigente de Acción Democrática y representante del partido en la comisión que trabaja en el reglamento, expresa que el partido está fielmente entregado a la concentración de una coalición democrática verdadera para 2024 y eso va a pasar por la legitimación de los espacios y de los liderazgos, con la convicción “de que tiene ser un proceso lo suficientemente abierto y amplio para que las tendencias políticas participen y estén acordes de que vayamos con una candidatura única para 2024”.

Agrega que, independientemente de que 2022 no es un año electoral, el escenario actual está propicio para la revisión de la estructura, lo cual, asegura, va en sintonía con la realidad del resto de los partidos, “donde se están calentando los motores”.

Franco dice que, en AD, creen que deben incluirse otros partidos. Pone sobre la mesa como referente la experiencia de lo ocurrido en Barinas en enero de este año, donde el candidato opositor Sergio Garrido propinó al chavismo su segunda derrota en dos meses y se quedó con la Gobernación.

La dirigente relata que, en el seno de la comisión para el reglamento, ha resultado reconfortante escuchar la experiencia de las primarias opositoras organizadas por la Mesa de la Unidad Democrática, en febrero de 2012, en las que resultó electo candidato Henrique Capriles, con 64.2% de los votos.

“Estamos haciendo un análisis técnico para tener un reglamento lo suficientemente blindado para la participación, inicialmente de las primarias, pero es un instrumento sumamente amplio. Hay muchos nudos que nos hemos encontrado. Todavía está en construcción. Es bueno que la gente sepa que se está trabajando y que arrancamos el año sentándonos con eso”, sostiene Lustay Franco.

Añade que el debate incluye la discusión de la fecha de primarias, algunos sectores piensan que deberían hacerse a finales de 2022, y otros visualizan la elección interna para los primeros meses de 2023.

En el caso de Voluntad Popular (VP), la representación ante la comisión para el reglamento de primarias la ejerce la dirigente Adriana Pichardo.

El partido fundado por Leopoldo López, que entre febrero y marzo ha tenido la baja de 140 activistas, informó, el 24 de marzo, del inicio de las primeras dos fases del proceso de reorganización interna, como lo son la revisión y actualización de activistas.

PSUV activo

Mientras en la plataforma trabajan sobre el reglamento de primarias, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) anunciaron parte de su estrategia en la calle. El 21 de marzo, el primer vicepresidente del partido oficialista, Diosdado Cabello, anunció que los jefes de calles iniciarán una nueva fase del recorrido casa por casa.

El dirigente expresó que el objetivo de esta nueva etapa del casa por casa es “comenzar a dar respuestas a nuestro pueblo”. Para este proceso se fijaron varias prioridades: agua, gas transporte, salud, casa de alimentación y educación.

“Hemos pedido que se reinicie desde cero, porque esto lo hicimos nosotros en el año 2018, lo paramos por la pandemia, ya llevamos más de 11 millones de personas contactadas, 1 por 1. Vamos a comenzar una nueva base de datos con la revisión de todos los casos, en todo el territorio nacional”, puntualizó Cabello.