Piden libertad plena para docente jubilada y su hijo detenidos por presunta comercialización ilícita de combustible en Upata

Vecinos del sector Manuel Carlos Piar, en Upata, estado Bolívar, exigen libertad plena para la docente jubilada Doraida García, de 58 años, y su hijo Eduardo García, de 27 años, encarcelados desde hace ocho días en la comisaría del Cicpc en San Félix por presunta comercialización ilícita de combustible.

“Esto es un atropello. La misma ZODI estipula que cuando una persona tiene más de 240 litros de combustible se puede considerar que está vendiendo. Nosotros elevamos nuestra voz en protesta y pedimos a quienes llevan el caso que otorgue medida cautelar a la educadora y la dejen en libertad”, manifestó José Lanz, vecino y amigo de los detenidos.

Los vecinos denuncian que el día del arresto -sin orden de allanamiento- funcionarios del Cicpc incautaron los 33 litros de combustible que la maestra tenía para uso personal en su casa, ubicada en la urbanización Manuel Carlos Piar y, además, le sembraron 128 litros más.

“Les sembraron tres pimpinas vacías y declararon a los medios que están aprehendiendo a una ciudadana con 161 litros. La comunidad sabe que esta persona no vende combustible, es una docente jubilada”, manifestó Flor Cárdenas.

Ambos detenidos esperan la sentencia de la audiencia de presentación, que será emitida -en el mejor de los escenarios- dentro de 45 días.

“Dicen 45 días, pero después se convierten en días, meses y hasta años. No queremos retardo procesal, no queremos casa por cárcel porque ellos no son delincuentes, no comercializan combustible”, denunció una vecina.

El pasado jueves 18 de febrero los vecinos protestaron frente a la terminal de pasajeros de Upata para exigir justicia.

El caso está en manos de la jueza de control del circuito judicial de Caroní Zulay Rodríguez y la fiscal del Ministerio Público, Janeth Patiño.