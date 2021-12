Padre Ugalde: Gobierno y oposición deben tener humildad para salir de la crisis

El exrector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Luis Ugalde, considera que actualmente es un momento donde el Gobierno y la oposición venezolana deben tener humildad ante la situación registrada en Venezuela y que se evidenció en las elecciones del 21 de noviembre, donde a su juicio, ambas facciones salieron derrotadas por el rechazo de la población a la forma en la que los dirigentes hacen política en el país.

En entrevista concedida al Circuito Éxitos, el padre Ugalde comparó el momento actual por el que pasa Venezuela con el que se vivió en el país durante 1814, cuando ocurrió la caída de la Segunda República, ya que en un acto de humildad, el Libertador Simón Bolívar se convenció de tomar en cuenta varios elementos que le servirían a la postre para poder llevar a cabo la gesta independentista.

Manifestó que por un lado, la administración de Nicolás Maduro está “derrotada” porque aún no ha podido salir de la espiral de la hiperinflación y dijo que no se puede decir que vencieron porque en las urnas se comprobó que desde el poder no pueden ofrecer la mejoría que el pueblo desea, poniendo como ejemplo que no logran ni siquiera la cantidad de respaldos que sacaba Hugo Chávez en las elecciones.

Mencionó los casos concretos de Barinas y Apure, que sirvió de escenario también para criticar a la oposición por la “falta de visión ni de generar condiciones” para los comicios. En ese sentido, consideró que se tuvieron “éxitos increíbles” en sitios donde menos se esperaban y además se puso de manifiesto que es posible ganar en elecciones contra el oficialismo si se va de forma unida.

Aseveró el padre Ugalde que el Gobierno tenía estas elecciones para el “blanqueo” y por eso se portaron “medianamente bien” con los observadores internacionales, en especial la Unión Europea, que dijeron que habían mejorado algo pero no lo suficiente. “Ustedes estaban en 05 y ahora les damos 07. No aprobaron la materia. Ahora en enero lo van a decir más fuerte”, advirtió.

Cree necesario que se reactive la negociación entre el oficialismo y la oposición pero no solo en México, sino en todos los niveles; dejar a un lado las rencillas y los deseos de venganza para realmente fomentar un clima de reconciliación nacional con todos los sectores que puedan, de alguna forma, hacer ver al extranjero que se está mejorando a lo interno para que inviertan en el país y se levante la economía y la calidad de vida. Por supuesto, con las garantías democráticas necesarias para ello.

“Es una posibilidad real, pero tenemos que crearla nosotros mismos. No se crea posibilidad desde aquellos que no creen. El tema no es tanto ganar, eso es simbólico. Es cambiar de modelo”, comentó Ugalde.

En ese sentido, destacó que tampoco puede haber una recuperación de Venezuela por las sanciones que actualmente están sobre el país y dijo que tras negociar y llegar a acuerdos, ese mecanismo pudiera convertirse en una “colaboración amistosa” para la reconstrucción del país. Pero para ello debe haber un compromiso del Gobierno en “devolver la democracia”.

Resaltó que los venezolanos deben mantener la esperanza y creer en que sí es posible hacer un cambio en Venezuela, así como también que se necesitan reformas profundas en todos los ámbitos, incluido el espiritual, para dar soluciones a lo que pasa en el país.