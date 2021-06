Nuevos votantes cumplen con inscripción en el RE aunque no están seguros de participar en las elecciones

Participar en las elecciones del 21 de noviembre no es el principal motivo por el que asiste la mayoría a inscribirse o a actualizar sus datos en el Registro Electoral. Aunque no están seguros todavía de si participarán o no en el proceso eleccionario, prefieren estar preparados.

La mayoría de los entrevistados por Correo del Caroní admitió que su asistencia a esta jornada fue por un motivo diferente al electoral.

“Vine solamente para cumplir con el proceso y listo, porque participar en unas elecciones no, no vale la pena ahorita, pero estaría listo para futuros procesos”, manifestó César López, minutos antes de su inscripción en el punto habilitado en el Registro Civil ubicado de Unare, Puerto Ordaz.

“De aquí allá vemos”, dijo Oriana Navas sobre si votará en los comicios convocados para noviembre próximo. Su inscripción en el RE se motivó más a un requisito exigido para la apertura de una cuenta bancaria.

“Quiero estar preparada para cuando me toque votar y también porque quiero abrir mi cuenta y me piden estar registrada en el CNE. Entonces es para tener ese beneficio”, manifestó Navas.

Wilmer Lara asistió para actualizar sus datos y hacer cambio de residencia. La convocatoria a elecciones tampoco fue la principal motivación, su aspiración es acceder a un beneficio del Plan Chamba Juvenil que promueve Nicolás Maduro.

“No tengo trabajo estable, pero puedo optar a un empleo de Chamba Juvenil y necesito tener mis datos actualizados en el Registro Electoral”, comentó.

En otras oportunidades, la participación juvenil que se observa a las afueras de los puntos que habilita el CNE para el RE ha sido precisamente de pequeños grupos de jóvenes identificados con gorras y franelas del Plan Chamba Juvenil. En algunas ocasiones, incluso, organizan movilizaciones en autobús para facilitar los traslados.

Reinaldo Bolívar fue uno de los pocos que manifestó haberse inscrito en el RE con firme intención de participar en las próximas elecciones. “Necesitamos que haya un cambio de gobierno y yo quiero participar”, afirmó.

Todos coincidieron en que el proceso se realiza bastante rápido y, hasta ahora, no ha habido aglomeraciones y largas colas. Durante la semana de cuarentena radical la jornada se activa hasta las 12:00 del mediodía, y en semana flexible hasta las 4:00 pm.

Además del RE ubicado en Unare (cerca del mercado) también está el habilitado en el Centro Comercial Ikabarú, en San Félix, en el Registro Civil de Dalla Costa. Son los únicos dos puntos dispuestos en Ciudad Guayana.

Preparados para cualquier escenario

Inés María Davalillo, secretaria juvenil regional de Primero Justicia en el estado Bolívar, destacó que, aunque no participen en los venideros comicios, inscribirse en el RE forma parte de los derechos y deberes de los venezolanos.

“Los jóvenes tenemos un papel fundamental en la recuperación de esa Venezuela democrática, de esa Venezuela participativa y de oportunidades.

Por esta razón es un deber y un derecho que tenemos como ciudadanos estar inscritos en el Registro Electoral. Por este motivo aprovecho para invitar a todos los jóvenes que estén por cumplir o tengan los 18 años de edad a que se inscriban en el Registro Electoral Permanente”, manifestó Davalillo.

“Más allá de que vayamos a participar o no en un proceso electoral, es importante que estemos articulados y organizados para cualquier escenario que pueda presentarse en nuestro país. Por nuestra parte seguiremos trabajando, seguiremos luchando por unas elecciones transparentes, libres, con verdaderas garantías y donde se respete la voz de cada uno de los venezolanos, seguiremos trabajando por esa Venezuela que anhelamos y que merecemos”, agregó.

En medio de la convocatoria al cuestionado proceso electoral, los pocos puntos habilitados en Bolívar -que no corresponden con la densidad poblacional-, aunado a la falta de transporte, de dinero en efectivo y el desabastecimiento de gasolina, dificultan el traslado a quienes desean inscribirse o actualizar sus datos en el RE.