Misión de Observación electoral cumplirá “todos los estándares europeos”

La misión que enviará Bruselas para observar las elecciones regionales que se harán en Venezuela en noviembre próximo seguirá “todos los estándares europeos” según ha prometido el jefe de la delegación de la Unión Europea en Venezuela, Rafael Dochao Moreno, quien participó este jueves en el acto formal de firma del acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el despliegue de una Misión de Observación Electoral.

El diplomático detalló que “hemos discutido y negociado este Acuerdo Administrativo que va a regir la presencia de alrededor de un centenar de expertos, que van a empezar a venir en los próximos días, y es importante subrayar el compromiso de la UE a los esfuerzos que se están dando en Venezuela por parte de todos los venezolanos y venezolanas para encontrar una salida, una solución, a la crisis política, económica y social, y una salida a la crisis democrática”.

Dochao agregó que la Misión emitirá un informe al finalizar el proceso, con una serie de recomendaciones “porque pensamos que esta y futuras observaciones son posibles, porque habrá futuros proceso donde estaremos presentes si se realiza la invitación por parte de las autoridades”.

Así se cumple una expectativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) pero también de parte de la oposición venezolana para validar el proceso convocado para el 21 de noviembre, y que finalmente fue anunciada por Josep Borrell el miércoles.

El presidente del CNE, Pedro Calzadilla, dijo que “estas elecciones regionales y municipales tienen una enorme significación nacional porque están inscritas en un esfuerzo inmenso que se está haciendo por entendimiento, por el diálogo, en pro de la estabilidad política y la paz del país”. Además anunció que en los próximos días se concretarán acuerdos con otras organizaciones.

Es la primera vez en 15 años que la Unión Europea asistirá a unas elecciones venezolanas como observadores formales (puesto que el chavismo había inventado la figura no vinculante del “acompañante”). Han sido tres lustros los que han pasado con adversarios del chavismo solicitando esa veeduría que permita dar transparencia a comicios cargados de ventajismos oficiales y denuncias de fraude.

El anuncio de que casi un centenar de expertos electorales europeos acudirá a Venezuela, y serán reforzados por otros 20 locales, y la posibilidad de que la UE publique sus informes, fue recibido con beneplácito por factores opositores participantes de las elecciones, y con críticas por parte de figuras como la exdiputada liberal María Corina Machado. “Grave error de la Unión Europea. Esto no ayuda a la lucha democrática del pueblo venezolano, sino a la permanencia del régimen”, dijo en redes sociales.

El líder opositor Juan Guaidó no ha reaccionado directamente pero el miércoles llamó a la ciudadanía a exigir “elecciones libres y justas” de alcance presidencial y parlamentario, al considerar que “hoy no hay condiciones democráticas”. Guaidó es crítico de la inscripción de candidatos que acordó la coalición opositora, y ha dicho que no hará campaña electoral pero sí se moverá por todo el país para impulsar la lucha por unos comicios nacionales.