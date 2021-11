Juicio contra Alex Saab en EE.UU. comienza el 3 de enero y durará dos semanas

El juez Robert N. Scola Jr., quien preside el Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito Sur de Florida, ratificó el lunes 22 de noviembre que el juicio contra el empresario colombiano Alex Saab, extraditado desde Cabo Verde, comenzará el próximo 3 de enero y el mismo tendrá una duración de dos semanas,

Scola Jr. indicó que el proceso judicial contra Saab estará a cargo de un jurado que será seleccionado con anticipación, al tiempo que reiteró el llamado de todas las partes a presentarse en la Corte el 28 de diciembre.

Ya el periodista de Associated Press, Joshua Goodman, había adelantado que el juicio contra el empresario colombiano iba a empezar en la fecha antes mencionada y que el mismo iniciaría a las 9:00 am. Recordaba además que existe un litigio en curso para determinar si Alex Saab tiene o no derecho a la inmunidad diplomática de la que se dice le otorgó la administración de Nicolás Maduro luego que fuera arrestado en la isla de Sal de Cabo Verde a mediados de 2020.

El empresario colombiano Alex Saab se declaró el 15 de noviembre “no culpable” en la segunda vista realizada en la Corte de Miami, tal y como estaba previsto que hiciera.

En una audiencia que duró 15 minutos, Saab se declaró “no culpable” luego que el tribunal federal de Miami leyera el cargo por el que se le acusa -y por el que enfrenta una pena de 20 años de prisión-, mientras su defensa reiteró que el barranquillero es diplomático venezolano al servicio de la administración de Nicolás Maduro.

Saab enfrenta una condena de unos 20 años si es hallado culpable del único cargo que tiene en la corte de Miami, pena que puede ser reducida si hace un trato con la Fiscalía, que suele incluir delación de otros cómplices.