Guzamana: “El régimen está negociando la muerte de nuestros hermanos indígenas”

El parlamentario de la Asamblea Nacional electa en 2015, Romel Guzamana, condenó este martes la muerte de los cuatro indígenas yanomamis en la comunidad de Parima B, municipio Alto Orinoco del estado Amazonas.

En este sentido, Guzamana denunció que el régimen de Nicolás Maduro “está negociando la muerte de los aborígenes”.

“Cuatro masacrados por un servicio de internet. Estamos pidiendo justicia soberana, que se aplique la ley. Si el régimen asesino de Maduro no la aplica, los hermanos indígenas, con su ímpetu de guerreros, van a tomar las acciones por sus manos, lo cual no es conveniente, no podemos vengar una muerte por otra. Pedimos justicia”, indicó durante la sesión de la comisión delegada.

En ese sentido, rechazó la presencia de militares en Parima B, una comunidad indígena en desnutrición, con escasez de alimentos, medicinas y sin servicios públicos.

“Las instalaciones donde estaban los pueblos indígenas, hace 20 años, fueron dejadas por las nuevas tribus y ahora son ocupadas por militares que, en vez de hacer el bien, hacen el mal. Ellos creen que Amazonas es un trofeo con el que pueden hacer plata, están equivocados”.

Guzamana pidió a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, “ponerle la lupa” a lo sucedido en Parima B y enviar una comisión para que, además de ese caso, también estudien los hechos sucedidos en Santa Elena, Chamuchina e Irotatheri.

“Creemos que los militares deben salir de los territorios de los pueblos indigencias. Los enemigos no son los pueblos indígenas. Alerta roja para los pueblos indígenas, los están masacrando. Pedimos que condenen a los que accionaron sus armas contra nuestros hermanos yanomamis”, enfatizó.

El pasado 23 de marzo se conoció que cuatro miembros de la etnia yanomamis fallecieron luego de un enfrentamiento con funcionarios de la Aviación. Según la información la discusión entre aborígenes y efectivos castrenses se produjo por un router que sería propiedad de los indígenas. El equipo fue prestado a los militares para poder comunicarse con otras bases y, al reclamar los pobladores por su devolución, se produjo el enfrentamiento.