Guaidó insiste en lograr un acuerdo pese a detención de sus colaboradores

Luisa Quintero | TalCual

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, Juan Guaidó, insiste en lograr su “acuerdo de salvación nacional”, a través de un nuevo proceso de negociación, que lleve a un cronograma completo de elecciones libres y competitivas, pese a la detención de sus colaboradores cercanos.

La tarde del 12 de julio, funcionarios de inteligencia detuvieron en una autopista del este de Caracas al diputado Freddy Guevara, a quien el oficialismo relaciona con los tiroteos y la megabanda armada de la Cota 905.

Guaidó también sufrió un intento de detención en el estacionamiento de su residencia, cuando se trasladaba a apoyar al parlamentario, que ha sido uno de sus colaboradores en las conversaciones con personeros de la administración de Nicolás Maduro para evaluar la posible negociación.

Pese a ello, Guaidó dijo que “no me vengan con excusas de que los radicales están tratando de implosionar un acuerdo para todos los venezolanos”, durante la sesión semipresencial de la AN este martes, al tiempo que señaló que Freddy Guevara “está secuestrado”.

El mandatario interino afirmó que van a insistir en una solución acordada para todos los venezolanos, pues “las garantías de cara a un acuerdo no son a un dictador, son a todo un país que quiere ver regresar a su familia, que ingrese ayuda humanitaria, no es acuerdo para clanes que se disparan entre ellos”.

“A mí no me van a echar cuento”, reiteró Guaidó en la sesión. “Las FAES son otra banda más que arman y avalan. Para nadie es sorpresa que avalaron a estas bandas (…) Las zonas de paz no eran más que zonas de distensión para la impunidad de bandas y control social de un Estado ausente. Pretendieron controlar y se les fue de las manos”, dijo.

Además exigió que sean identificados debidamente los 10 cuerpos anunciados el sábado 10 por la ministra Carmen Meléndez. “No es distinto que a esta hora mientras hablamos hay una balacera en el kilómetro 15 de la Panamericana. Atención Maduro, no le puedes echar la culpa a Freddy porque lo tienes secuestrado”.

Otra de las cuestiones que criticó Guaidó es que sectores que se identifican como oposición se reúnan con Nicolás Maduro, sin denunciar los tiroteos y afectaciones a la población civil al oeste de Caracas, así como la detención de Freddy Guevara.

“Si usted ve a alguien que no exige los derechos de todos los venezolanos, sino una cuotica, entonces no es oposición. No venga la dictadura a pretender designar a la oposición en el país. Aquí está la alternativa democrática respaldada por la población, la designación de la comunidad internacional y la Constitución”, aseveró.

Encuentro con misión de la UE

Guaidó también se reunió en la tarde del 13 de julio con la misión exploratoria de la Unión Europea (UE) -que ya se ha reunido con integrantes de la oposición– para explicar la situación venezolana, “y las soluciones que buscamos de cara a un acuerdo”.

“Vinimos a colocar nuestro punto de vista, tienen una misión bastante amplia. Para nosotros es importante que los estándares de una misión de observación se mantengan, se sume a lo que debe ser un acuerdo integral de cara a unas elecciones que nos deben que es la elección presidencial y soluciona el conflicto”, afirmó.

El político también dijo que con el arresto de Freddy Guevara y las amenazas a varios integrantes de la oposición “no hay condiciones” para elecciones, por lo que “tenemos que luchar por ellos”.

Detención de Freddy Guevara

Durante la sesión de la AN electa en 2015, los diputados rechazaron la detención de su colega Freddy Guevara e instaron a la población a movilizarse para exigir sus derechos. “A pesar del miedo, exigimos y seguimos organizándonos, a pesar del miedo sigue la unidad”, dijo la parlamentaria Manuela Bolívar.

La diputada señaló que es responsabilidad de la administración Maduro el que hayan escapado los líderes de la megabanda de la Cota 905, tras los tiroteos que azotaron a la población por tres días continuos. “Ellos saben quién es el Koki, y hasta lo dejaron ir. No lo agarraron. El cuento que presentan son puras mentiras”.

“El mensaje político de fondo es implosionar cada posibilidad, cada alternativa para salir de este atolladero (…) La salida de esta emergencia humanitaria, de este atolladero, pasa por recobrar el Estado de derecho, la Constitución, y eso no se resuelve mandando a un montón de malandros a secuestrar dirigentes políticos. Y si eso pasa aquí hay relevo, hay unidad pa’ rato”, señaló Bolívar.

Freddy Guevara padre también participó en la sesión de la AN, y dijo que “la salida que tenemos para Freddy es la unidad”, al tiempo que agradeció nuevamente el apoyo de Juan Guaidó y de los diputados para visibilizar la situación de su hijo.

Por su parte, el diputado Luis Florido dijo que es ilógico relacionar a Freddy Guevara con bandas armadas o hechos terroristas, pues siempre se ha mantenido dentro de la constitucionalidad. Envió su mensaje de apoyo a sus parientes, pues destacó que esa misma familia le dio ánimos para regresar al país pese a tener órdenes de captura.

Señaló que su colega destacó al momento de su detención el objetivo estratégico de la oposición, que es el acuerdo de salvación nacional. “Ayer lanzaron una granada fragmentaria a esto. Entonces los venezolanos debemos ver esto con inteligencia. ¿Qué busca hacer Maduro con esto? Lo de ayer fue por diseño, fue parte de un plan que terminó con la reunión con los indignos que se vendieron para validar y tratar de edulcorar a un Nicolás Maduro que perdió al pueblo, encerrado en Fuerte Tiuna y que ya hasta las bandas quieren ir contra él”.

Mientras que Delsa Solórzano dijo que ya se informó al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y detenciones arbitrarias, así como a la Unión Interparlamentaria Mundial por la detención del diputado Guevara.

También increpó a la alta comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la que dijo ya había entregado una comunicación informando la situación de su colega al equipo que mantiene en Venezuela.

“Como defensora de DD HH la insto a usted a que se pronuncie de inmediato por la detención arbitraria y desaparición forzada de Freddy Guevara (…) ¿Cuándo se va a pronunciar? ¿Cuándo venga el otro informe en agosto?”, dijo.

A juicio de Solórzano, la detención de Guevara es una estrategia de Maduro para distraer sobre la situación en la Cota 905. “¿Creen que con el cunaguaro y con Freddy se nos olvida que no han atrapado a sus cómplices?”.

Recordó además que en Venezuela no hay armerías, y se debe pasar por la Fuerza Armada para conseguir armas. Destacó que hay contabilizadas 19 megabandas en todo el país, “¿qué fueron armadas con complicidad de quién? ¿De verdad de Freddy Guevara? Aquí se sabe quién apoyó a esas bandas armadas”.

Apoyo a Cuba

Los diputados también se solidarizaron con el pueblo cubano, que se mantiene protestando desde el domingo 11 en las calles de La Habana y poblaciones al interior de la isla. La parlamentaria Deyalitza Aray dijo que a los venezolanos y cubanos no solamente los une “el terror de tener los mismos esbirros, sino los anhelos de libertad (…) No podemos hacer otra cosa que solidarizarnos, pero no puede ser una solidaridad vacía. Es el momento de defender un derecho intangible como la libertad”.

Es el momento de que salgamos a defender la libertad por encima de la desgracia y del hambre, por encima de regímenes como el cubano y el venezolano, aseveró Aray. “Felicitamos a los hermanos cubanos por salir a defender sus derechos, mientras viven en un régimen que como sanguijuelas se alimentan de otros países como Venezuela”.

Además dijo que no defender y apoyar las protestas cubanas es “ser cómplice”, al tiempo que hizo un llamado a la comunidad internacional a solidarizarse con estas protestas. “Patria, vida y libertad es lo que debe escucharse en toda América Latina, que nadie nos acuse de no querer una libertad y democracia real”.

Mientras que el diputado José Hernández dijo que se deben aprovechar estas protestas y avanzar. “El pueblo cubano está avanzando, ¿acaso vamos a retroceder nosotros? La unidad de toda la oposición, del pueblo de Venezuela es estratégica”.

Por último, Juan Guaidó afirmó que en Cuba se registran denuncias de torturas, desapariciones forzosas y detenciones arbitrarias “tal como lo vemos en Venezuela. Mecanismos de distracción y propaganda política para menoscabar la moral del pueblo venezolano, pero estamos aquí levantando la voz por el pueblo venezolano, cubano y nicaragüense”.