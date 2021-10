Guaidó emprenderá gira nacional para impulsar la exigencia de elecciones libres y justas

Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por una parte de la comunidad internacional, aseguró que no habrá divisiones dentro de la oposición y llamó a recorrer los diferentes estados con el objetivo de estimular la movilización para exigir elecciones libres y justas.

Sostuvo que el reclamo pasa por la solicitud de elecciones presidenciales con garantías que están pendientes desde el cuestionado proceso de 20 de mayo de 2018.

Durante el acto “Unidos para Luchar”, en Prados del Este este miércoles 29 de septiembre, el dirigente dijo que debe unificarse la lucha e hizo referencia a los esfuerzos que ha hecho la oposición para concretar el cambio político en Venezuela, el cual hasta ahora ha sido esquivo.

“Espérennos en los cuatro costados de Venezuela. Vamos a levantar y agitar este país exigiendo condiciones”, puntualizó. El dirigente destacó que hay que salir a cada rincón del país y recuperar espacios.

“Los vamos a acompañar, vamos a estar con nuestra gente en cada rincón. Sí, hoy no hay condiciones, pero no somos actores pasivos, no estamos en casa esperando que nos caigan del cielo, vamos a exigir”, expresó Guaidó, en compañía de otros dirigentes opositores.

Señaló que pese a las diferencias sobre concurrir o no a las elecciones regionales, un aspecto que no debe discutirse es la necesidad de luchar por elecciones competitivas. En ese sentido, para el Presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2015 no se puede permanecer como actores pasivos ante el proceso comicial.

“Aquí hay hombres y mujeres como Delsa (Solórzano), Andrés (Velázquez) que han decidido no concurrir al evento del 21 (de noviembre) por considerar que no hay condiciones; y hay líderes regionales aquí presentes que han decidido usarlo como herramienta de lucha, de respeto a los vecinos, de los que no han dejado de luchar. El reto es unificar ya; es una exigencia de los venezolanos”, aseveró Guaidó.

El dirigente opositor advirtió al gobernante Nicolás Maduro que las elecciones de noviembre no son un reconocimiento del gobierno que la oposición califica como usurpador. Para Guaidó, esos comicios “son una derrota cantada” para el oficialismo.

“Te lo digo clarito Maduro, estás derrotado porque no tienes ningún tipo de legitimidad, estás derrotado porque no tienen ningún tipo de credibilidad, estás derrotado porque eso no implica ningún tipo de reconocimiento a la dictadura. Estás derrotado porque estamos unidos para luchar, estás derrotado porque vamos a echar el resto, estás derrotado porque hay posibilidad de un Acuerdo de Salvación Nacional. Maduro, de cara al 21 de noviembre estás derrotado porque no tienes legitimidad; aquí todos estamos unificados en la lucha por Venezuela”, puntualizó.

Guaidó reiteró que el objetivo de la “dictadura” de Maduro es dividir a la oposición. Pero, reiteró que no lo lograrán.