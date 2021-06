Gobierno de Maduro denuncia bloqueo de pagos para acceder a vacunas de Covax

Orianny Granado | TalCual

Los 10 millones de dólares que adeuda Venezuela al mecanismo Covax, como parte de su cuota para acceder a las vacunas contra la COVID-19 a través de este organismo internacional han sido bloqueados, denunció la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.

Este jueves durante su participación en la clausura de la Conferencia Medidas coercitivas unilaterales: irrespeto del derecho internacional y graves consecuencias humanas, Rodríguez explicó que los últimos 10.031.000 dólares que debía el país para acceder a vacunas anti COVID-19 de manera equitativa y a precios más accesibles, se entregaron en cuatro pagos, pero estos fueron bloqueados por el banco UBS y están “bajo investigación”.

«Los países bloqueados tenemos la dificultad para la compra de tratamientos, equipos médicos, vacunas; con gran dificultad, Venezuela logró acceder al sistema Covax», así lo dio a conocer la Vicepresidenta Ejecutiva, @delcyrodriguezv #VictoriaBicentenaria pic.twitter.com/NYvDIAUlRY — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) June 10, 2021



Aclaró que el 7 de junio el embajador venezolano en Ginebra recibió un “comunicado de Covax” informando de esta situación, es decir, desde hace al menos cuatro días el régimen venezolano estaba al tanto de esta información y no lo había notificado a la ciudadanía, generando confusión, puesto que aunque ellos alegaban que ya habían pagado la Organización Panamericana de la Salud (OPS) negaba que este pago se hubiese efectuado.

“Desde el 13 de abril GAVI ha recibido 12 transacciones de Venezuela por un monto de 109.968.081 dólares, dejando un balance de 10.031.000 dólares, ¿por qué este balance?, porque Venezuela pagó la cuota completa que requiere Covax, pero los últimos cuatro pagos fueron bloqueados y así no los hace saber Covax”, dijo Rodríguez.

Según sus palabras, el Gobierno venezolano recibió además de esta carta de Covax una notificación del banco, que dejaba en evidencia esta situación.

Como lo acaba de denunciar la Vicepresidenta @delcyrodriguezv, #Venezuela ha pagado LA TOTALIDAD de sus compromisos con el mecanismo #COVAX para adquirir las vacunas. Sin embargo, el Banco ha «bloqueado» arbitrariamente los últimos pagos y están bajo «investigación». ¡Un crimen! pic.twitter.com/L6n9xj41Mo — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) June 10, 2021



“Esto no ha salido a la luz pública, pero yo quiero aprovechar este escenario, que se dieran ejemplos concretos de lo que significa el bloqueo”, dijo la vicepresidenta antes de dar a conocer esta información que es de interés nacional y que mantiene en vilo a miles de venezolanos.

Alegó que, debido a los bloqueos impuestos a Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha tenido dificultades para acceder a “tratamientos, equipamientos, a vacunas”, incluso, aclaró que con las vacunas que llegarían a través de Covax se podría inmunizar “a un porcentaje importante de la población”.

Este miércoles el director del Departamento de Preparación para Emergencias y Reducción de Desastres de la OPS, Ciro Ugarte, aseguró que no estaba claro aún si Venezuela había terminado de cancelar su deuda con el organismo o no, debido a que los pagos se hacían directamente a Covax y este les notificaba, sin embargo, hasta la fecha no había llegado ninguna notificación.

El 6 de junio el mandatario dijo que “Venezuela ha depositado su dinero, el sistema Covax tiene que garantizarle al país en los meses de julio y agosto, varias millones de vacunas para ir completando el Plan de Vacunación Masiva”.

Reunión con representantes de la OPS

La tarde del 9 de junio la vicepresidenta se reunió con el representante de la OPS en Venezuela Gerardo de Cosio. La información fue difundida a través de VTV.

En el encuentro en el que también estuvieron presentes el canciller Jorge Arreaza y el ministro de Salud, Carlos Alvarado, hablaron temas de interés como es el caso de Covax. Sin embargo, no se conocieron mayores detalles.