Gerardo Blyde: Proceso de negociación política debe avanzar “mucho más rápido”

El coordinador de la delegación de las fuerzas democráticas en las conversaciones pendulares con Noruega para la negociación con la dictadura de Nicolás Maduro, Gerardo Blyde, pidió que el proceso avance “mucho más rápido”, durante una entrevista radial en el Circuito Éxitos.

“El país requiere soluciones mucho más rápidas de las que está tomándose el régimen para el proceso”, indicó al tiempo que cuestionó las condiciones que pretendió imponer Maduro para las negociaciones, entre ellas que sea un proceso público a través de los medios de comunicación.

“Lo peor que puede pasar en un proceso de negociación es que se pretenda dilucidar la negociación a través de las cámaras y los micrófonos. No significa que tengan que ser secretas, los temas que vamos a discutir el país tiene que conocerlos antes de sentarnos en la segunda fase, pero poner posiciones en cadena nacional como condicionantes que después no son reales, sino que van a incluidos en la agenda como trabajo de negociación para ir solventándolos e ir llegando a ese gran acuerdo nacional, no es conveniente y no hace bien para fortalecer el proceso”, señaló.

El abogado constitucionalista descartó, además, el levantamiento de las sanciones internacionales si no hay avances en la negociación.

“Evidentemente dentro del proceso de negociaciones, es lo que han dicho los dueños de las sanciones, pueden ser negociadas si se van alcanzando metas y acuerdos dentro del proceso de negociación. Este proceso de negociación es fundamental para que eso suceda. Sin que eso suceda, no van a levantar sanciones”, subrayó.

Para Blyde, en la negociación “el régimen tiene que ir cediendo para que permita la discusión democrática del poder en condiciones en que el voto del ciudadano sea contado y valga, y entonces irán obteniendo del otro lado, de quienes son dueños de las sanciones (Estados Unidos, Unión Europea y Canadá), posibilidades del levantamiento progresivo de esas sanciones”, explicó.

El jefe de la delegación para las conversaciones pendulares por parte de la oposición, puntualizó que el proceso de negociación debe lograr los siguientes resultados: