Expertos prevén mayor dolarización, fragmentación social y retos para la oposición en 2022

Los escenarios económicos, políticos y sociales para el primer semestre de 2022 estarán marcados por una mayor dolarización a la cual el Gobierno no termina de reconocer, una fragmentación social más pronunciada y retos para la oposición que busca el cambio político frente a una administración de Maduro que expande su autocratización.

Estas son parte de las conclusiones que compartieron un grupo de expertos durante el evento Prospectiva 2022-Semestre I, organizado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB.

Los internacionalistas Elsa Cardozo y Félix Arellano fueron los encargados de hacer la evaluación internacional. En la ponencia, a cargo de Arellano, señalaron que el tema venezolano se ha ido geopolitizando desde los inicios de la crisis con la participación de los actores internacionales y la permanencia en la agenda de los organismos como Naciones Unidad y la OEA, especialmente en materia de derechos humanos.

También hay incertidumbre en materia de seguridad, que afecta a los países vecinos y el resto del hemisferio, debido a las vinculaciones de la administración de Nicolás Maduro con grupos de narcotráfico, el llamado “oro de sangre”, así como la presencia de grupos guerrilleros.

El profesor Arellano explicó que la comunidad internacional, en especial los aliados opositores como Estados Unidos y la Unión Europea, han tratado de lograr un restablecimiento de la institucionalidad democrática, al tiempo de abordar la emergencia humanitaria compleja.

En Estados Unidos hay una revisión dentro del Partido Demócrata al cual pertenece el mandatario Joe Biden, recordó Arellano, “aunque se han mantenido las medidas aplicadas por el expresidente Donald Trump”.

Sin embargo, prosiguió, “debemos reconocer que la polarización y diferencias entre ambas partes, hay un reconocimiento de negociación como método de resolución del conflicto político”.

Mencionó además que para el oficialismo la división de sus adversarios ha sido vital para mantenerse, y apostarán por “complicar” el proceso de la Corte Penal Internacional presentando nuevas demandas y los recursos que el debido proceso establece en el Estatuto de Roma.

También van a aprovechar el rechazo a las sanciones para continuar la opacidad que rodea a la corrupción y fortalecer vínculos autoritarios y pragmáticos, señaló Félix Arellano.

En cuanto al proceso de México, el internacionalista dijo que la oposición enfrenta retos debido a la fragmentación opositora y el interés del régimen de reducir su representatividad, mientras que la administración Maduro aspira por flexibilizar y relajar sanciones e ir legitimando el proceso autoritario de cara a la comunidad internacional.

“Si se logra un mínimo de coordinación y estrategia, la oposición puede tener éxito”, destacó.

Entre la desigualdad y fragmentación social

Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), fue el encargado del área social, de la cual explicó habrá una leve mejoría para algunos y mayor pobreza y mayor desigualdad para otros.

“Tendremos un proceso de recuperación lenta mientras que un sector de la población quedará sistemáticamente excluido”, destacó el investigador.

Estas nuevas desigualdades, vaticinó Briceño León, llevarán al surgimiento de nuevos grupos sociales: aquellos que están en el sector público y privado, los que pueden obtener remesas o no, si se es trabajador con empresa propia o asalariado.

Otra de las cuestiones que destacó es que esta reactivación económica y la flexibilización de la pandemia por COVID-19 pueden mejorar los ingresos de parte de la población pero exponerla más a los efectos de la enfermedad.

El director del OVV también prevé que se acentúe el microcontrol social a través de los bonos, cajas CLAP y ayudas económicas menores, así como un aumento de la economía informal a través de los bodegones, que no tienen reglas claras de mercado.

Además alertó sobre una profundización del desconcierto normativo, “que es la pérdida de la función orientadora de las leyes. Se establece el ‘me da la gana’ como procedimientos normales como el regreso de protectores, eliminación de competencias a ciertas gobernaciones, caso Barinas”.

Briceño León destacó que, en medio de este escenario, prevén un incremento del desapego de la política y desconfianza en el resto de la población, lo que aumentará la fragmentación social.

En un estudio realizado por Lacso, 72% de los encuestados dijeron estar no interesado en la política, lo que a juicio del investigador demuestra que “hay un cansancio, aburrimiento y agotamiento de este tema, lo que genera grandes interrogantes en el futuro del país (…) El desapego de la política se traduce en el deseo de una vida normal, es decir, de aspiraciones sencillas como mejorar sus viviendas, poder vivir de su trabajo más allá de pagar la alimentación diaria”.

Entre el petróleo y la “economía negra”

Luis Arturo Bárcenas, economista jefe de Ecoanalítica, destacó que para el primer semestre de 2022 se seguirá observando el rezago de la producción petrolera venezolana, que no ha superado los niveles antes de la pandemia.

Debido a las sanciones, el país se ve obligada a vender a precios menores, lo que propicia recurrir a la “economía negra” para obtener divisas a las que no puede acceder a través de la renta petrolera, entre ellas la venta de oro.

Bárcenas también destacó que mientras el Gobierno diversifica sus fuentes de ingreso, pues no solo se favorece la actividad petrolera, se estima que empezará a ejecutar gastos en divisas, aunque “sigue privilegiando el control de la inflación sobre el crecimiento, resistencia para que la dolarización avance. La sostenibilidad fiscal sigue estando lejos”.

A pesar de ello, en Ecoanalítica prevén una marcada expansión de la actividad económica por una recuperación de 8% de la actividad petrolera y sectores no petroleros que se recuperan en un 6,5%.

“Vamos a ver inflaciones mensuales por debajo de 10%. Es una buena noticia, pero si nos comparamos con países vecinos, es más del doble de lo que ven en un año”, dijo el economista, quien también destacó que el factor de riesgo adicional no va a cesar.

“La dolarización va a seguir siendo un factor importante, consideramos que el gobierno debe dar el paso a la dolarización financiera”, mencionó.

A juicio del economista, los retos clave para el año incluyen un mayor financiamiento, sobre todo para adquisición de vacunas. Tampoco anticipa que el esquema 7+7 desaparezca. “Puede darse una mayor apertura para el financiamiento en moneda extranjera pero no será de forma rápida. El alza del costo de la vida en dólares va a continuar. La cadena de suministros y el costo laboral van a seguir enfrentando problemas, debido a las exigencias del entorno”.

Revocatorio en marcha

La asociación civil Súmate hizo un recuento del escenario electoral del 2021, especialmente los resultados que dejaron los comicios para elegir gobernadores y alcaldes, con un elemento adicional de presión: la repetición de las elecciones en el estado Barinas para el cargo de gobernador.

Con todas las medidas y estrategias tomadas por los bandos en disputa, Nélida Sánchez, coordinadora de Formación y Contraloría Electoral de Súmate, dijo es altamente probable que algún grupo opositor solicite el referendo revocatorio.

En cuanto a las oportunidades está que se trata de un proceso electoral Maduro vs Maduro, debido a que no hay otros candidatos. También está la movilización de la sociedad a favor de un cambio político, y una pluralidad de grupos opositores que podrá “en evidencia” a aquellos que no avalen esta opción.

Por último, considera Nélida Sánchez, se pone en tensión la voluntad de apertura del Gobierno, vista en el último proceso electoral anterior como la permisividad ante ciertos partidos políticos, habilitación de candidatos, entre otros aspectos.

Pero el revocatorio también se verá amenazado por los impedimentos y obstáculos para su realización, dijo Sánchez. También debe evaluarse la ventana temporal de un año, pues luego de ese periodo no se haría la elección (presidenciales) que se busca.

Además existe el riesgo de una nueva derrota opositora “lo que traería nuevas divisiones y fraccionamiento. El no alcanzar los poco más de seis millones trescientos mil votos necesario para revocar a Maduro en esta consulta popular”.

Escenario político

Para Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, tanto el referendo revocatorio así como las convocatorias para nuevas movilizaciones, al igual que el proceso en la CPI, pueden tambalear a la coalición dominante, siempre y cuando la oposición mantenga una estrategia firme y clara.

Al régimen le interesa generar muchas oposiciones, no una sola, para dispersar el voto opositor, recordó Alarcón. “Esto lo vimos en las elecciones parlamentarias, en las elecciones regionales y municipales y lo estamos viendo ahora en Barinas, donde hay inscritos siete candidatos”.

El director del CEPyG-UCAB resaltó que hay un terreno fértil para el surgimiento de un outsider, debido a que no ha habido avances en la apertura del Gobierno, aunado a las molestias de ciertos grupos políticos con el interinato.

Pero también prevé un nuevo reordenamiento de las oposiciones. “Del lado más radical o confrontacional de la oposición (representada en VP, La Causa R, un ala de Copei, Proyecto Venezuela y Encuentro Ciudadano). Los moderados se alinean la Alianza Democrática, Un Nuevo Tiempo, AD de Bernabé Gutiérrez y hay que evaluar una Primero Justicia que sigue la tesis de Henrique Capriles”.

Respecto a la cohesión Fuerza Armada Nacional-Gobierno, Benigno Alarcón explicó que “se confunden” pues la FAN es un elemento clave para la represión, pero ahora enfrenta altos costos de tolerancia política, precisamente por eventos como la investigación de la Fiscalía de la CPI.

“Los efectos de la decisión de la CPI puede debilitar esta cohesión FAN-Gobierno, en incluso entre los mandos bajos y altos de los componentes militares”, señaló el politólogo.

También destacó que la situación de Cuba y Nicaragua será de atención para la administración de Maduro, pues ese tipo de movilizaciones tienden a replicarse.

A juicio de Alarcón, la comunidad internacional va a seguir intentando una democratización o mejoras de la crisis social. “El Gobierno insistirá en su cohesión con la FAN para mantenerse en el poder, mientras que la oposición va insistir en aumentar los mecanismos de movilización, que de mantenerse, el sector militar posiblemente va a tratar de tomar el control si la administración de Maduro pierde dicho espacio”.

En relación a la negociación en México, señaló que sigue siendo asimétrica. “No se puede esperar que una cooperación o avance se produzca de manera inmediata, de retomarse este espacio. Lo más probable es que continúe el escenario de autocratización que ha avanzado Nicolás Maduro”.