“Este es el mejor resultado de la oposición en 17 años”

Henrique Capriles señaló que tras las elecciones regionales y municipales hay varias lecturas. A su juicio, la más importante es que hubo avances en los resultados de las alcaldías.

“Este es el mejor resultado que ha tenido la oposición en 17 años”, enfatizó.

Refirió que, hasta el domingo, los sectores de la oposición no tenían más de 30 alcaldías y en los recientes comicios se obtuvieron 117 municipios. “Veamos esto sin pasiones partidistas. Los factores de oposición en 2004 ganamos 71 municipios”, indicó.

En rueda de prensa Capriles señaló que hay 18 estados donde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no llegó a la mitad de los votos. Refirió que dentro de esas regiones se encuentran Falcón, Apure, Mérida y Lara.

Puntualizó, además, que ocho gobernaciones se hubiesen podido ganar sin la dispersión del voto. Al mismo tiempo, el dirigente opositor señaló que “89 alcaldías se perdieron por falta de unidad. Hemos podido lograr 206 municipios. ¿Quién tiene la mayoría? El país que quiere cambio”.

Refirió el caso de Zulia, donde aún se está peleando Mara.

“En Falcón no había ninguna Alcaldía. Hemos comenzado la reconstrucción de una fuerza y eso va de abajo hacia arriba. Para lograr el cambio, hay que pasar por esto”, expresó.

Además destacó el hecho de que la oposición lograra el 21 de noviembre, al menos, 3 mil concejales, incluyendo suplentes.

Capriles reiteró que un mayor acuerdo opositor hubiera atajado lo que ocurrió en varios estados del país. “Te podrá gustar o no gustar Henri Falcón, pero era obvio que él tenía más oportunidad que el otro candidato de la manito. ¿Qué privó ahí?”, increpó.

Refirió que lo sucedido en Táchira, donde hubo un estrecho margen entre Laidy Gómez (que no logró la reelección) y el gobernador electo, Freddy Bernal (PSUV).

“Lo del Táchira fue inaceptable y eso que el candidato de la Unidad es amigo mío. El pueblo del Táchira se expresó”, dijo.

El dirigente señaló que los resultados de las municipales deben canalizarse hacia una gran fuerza social. Cree que, para evitar la dispersión del voto, podría implantarse una segunda vuelta. Además cuestionó al Consejo Nacional Electoral (CNE) y destacó que debería mostrarse, en tiempo real, el cómputo de los comicios. “Al gobierno no le interesa que la gente tenga confianza y con ello se acabaría la abstención”, expresó.

Asimismo, Capriles exhortó a no seguirle el juego a la administración de Nicolás Maduro. Señaló que el gobierno tiene la intención de conducir al país a la resignación, especialmente tras el resultado en las gobernaciones.

“Aquí el gran derrotado el domingo es el madurismo. No se dejen confundir, no se dejen guiar por una dispersión del voto”, sostuvo.

Llamó a no creer que el oficialismo es mayoría, cuando no es cierto.

“¿Cuántos votos sacó el Polo Patriótico en el país? No llegó al 46%, eso desmonta de entrada lo que quieren hacer creer al venezolano con el abuso del aparato comunicacional. El país no es madurista ni está pintado de rojo”, subrayó.

Otra de las lecturas de Capriles es que, en Venezuela, ningún actor tiene el monopolio de la oposición.

“Hay una cosa que hay que decir: nadie es dueño de la oposición, urge un proceso interno de exploración porque el pueblo dio un mensaje claro. Yo no me siento como el jefe de la oposición, no lo soy ni pretendo serlo”, destacó Capriles.

El también dirigente de Primero Justicia reiteró el llamado que hizo, antes de los recientes comicios, a la reorganización opositora. “Debe venir un replanteamiento de las fuerzas democráticas del país, de quienes quieren el cambio”, refirió. Cree que la discusión a lo interno de la oposición debe hacerse sin mezquindades.

Indicó que existe una desconexión de la política, pero también se evidenciaron las consecuencias de la confrontación interna en el seno de la oposición.

Para el exgobernador, un punto de partida para los adversarios de Maduro es un próximo encuentro en estos términos: “La oposición debe dar la discusión a lo interno. Ojalá que podamos hacer un gran Consejo Federal con todos los candidatos electos. Necesitaríamos un pequeño estadio para reunir a todos”.

Sobre las críticas a la participación en los comicios, Henrique Capriles sostuvo que “las elecciones en regímenes autoritarios sirven como un grito de democracia. Pensar que con un régimen autoritario no se puede participar hasta que haya 100% de condiciones, es un error, pero respeto a quien piense así”.

Por otra parte, pidió no partidizar el informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. “Hay que esperar el informe final, pero lo que he visto es un informe que pone en el debate la realidad que Maduro quiere ocultar”, afirmó.

Capriles pide no satanizar la abstención

Capriles desestimó, asimismo, que el gran triunfo haya sido el de la abstención. En ese sentido, argumentó su planteamiento.

“Votaron nueve millones de venezolanos. ¿Cuántos venezolanos hay fuera del país? No podemos analizar el Registro Electoral así. En Venezuela no hay 21 millones de electores. Si quitamos esos 4, 5 millones de venezolanos en el exterior, no podemos hablar de un registro de 21 millones. Estaríamos hablando de 15 millones llamados a votar”.

A su juicio, son 12 millones de venezolanos los que estuvieron involucrados en las elecciones, “quitando el 20% que históricamente se abstiene”.

La explicación de Capriles no toma en cuenta, sin embargo, que no todos los venezolanos que están en el exterior son votantes. Para el dirigente, es importante el hecho de que nueve millones de venezolanos se reencontraron con el voto.