Entre agresiones y disturbios invaden casa de Acción Democrática en Ciudad Bolívar

A casi seis meses del primer intento de invasión a la casa de Acción Democrática en Ciudad Bolívar, la sede del partido fue nuevamente tomada -durante la mañana y tarde de este 20 de julio- por grupos violentos presuntamente liderados por Jorge Altafech, quien pertenece a la facción de AD de Bernabé Gutiérrez.

“El grupo de Jorge Altafech, parte de la dirigencia de Daniel Campero y Luis Cadenas, tomaron la casa del partido con un grupo que no pertenece a AD. Cerraron las instalaciones y no permitían salir a las dos familias que viven en la casa y que no tienen nada que ver con el partido”, dijo Víctor Tafur, dirigente juvenil de AD en Ciudad Bolívar.

Las familias que habitan en la sede llamaron a las autoridades y se acercaron dos comisiones policiales que decomisaron palos y botellas al grupo que tomó la sede. Sin embargo, estos regresaron igualmente armados e ingresaron a la casa.

Tafur y el exdiputado Luis Silva denunciaron que, incluso, el grupo de Altafech detonó bombas lacrimógenas para alejar a la dirigencia adeca que defendía su sede.

“Recibimos la información de que había un grupo intentando invadir la casa de nuestro partido. Nos acercamos y constatamos que alrededor de 50 personas, entre las cuales había una docena de menores de edad dotados por Altafech y colaborándoles de licor y cigarrillos, destrozaron el interior de la casa de AD. Le propusimos un diálogo para escuchar sus motivos, y su respuesta fue ofender groseramente la memoria de Nelly Frederick (quien fue secretaria general del partido). Esperamos que alguien de su dirigencia se acerque y los haga entrar en razón”, denunció Silva.

En el hecho resultaron agredidos dos dirigentes: Jennifer Sequera, subsecretaria de AD en Bolívar y un dirigente del municipio José Antonio Páez.

Segunda agresión tras intervención de la tolda

El anterior intento de invasión fue el 5 de febrero de este año, cuando llegaron aproximadamente 60 personas en un camión 350, en medio de una reunión del Consejo Ejecutivo Municipal del partido.

Según denunciaron en esa ocasión, estas personas estaban lideradas por dos miembros de la junta ad hoc. En esa oportunidad, lograron impedir la invasión que, denunciaron, estaba liderada por Daniel Campero y Oliver Herrera.

Acción Democrática fue el primero de siete partidos intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia durante 2020, en el contexto de la convocatoria a las cuestionadas elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre.

El 15 de junio, la Sala Constitucional designó una junta ad hoc en AD, presidida por Bernabé Gutiérrez.