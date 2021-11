El mayor reclamo de los votantes en San Félix: servicios públicos que garanticen calidad de vida

Los electores que decidieron participar en el proceso de este 21 de noviembre tuvieron sus convicciones propias, pese a que persistió la desconfianza y denuncian por irregularidades antes y durante las elecciones regionales de este año.

El equipo de Correo del Caroní pulsó la opinión de los ciudadanos que acudieron este domingo a votar. Se les preguntó sobre las expectativas ante los nuevos gobernantes, independientemente de su tendencia política.

“Una de las principales motivaciones que me mueve a votar es defender la democracia por el futuro de mis hijos, es una de las principales motivaciones que tengo e intentar darle una nueva perspectiva al país, ya que la situación que estamos viviendo es verdaderamente triste y dramático”, dijo José Cequea, en la Escuela José Ángel Ruiz, en San Félix.

La mayoría de los votantes coincidieron en la necesidad de atender las fallas de los servicios públicos en Ciudad Guayana, problemas que cada vez más se agravan y deteriora la calidad de vida de los guayacitanos.

“Vemos con tristeza la ciudad sucia, y en Ciudad Guayana para nadie es un secreto que destruyeron nuestro aparato productivo, tenemos las empresas básicas destruidas y de verdad queremos salir de esta situación”, manifestó Cequea.

“Creo que las prioridades que deben atacar es brindarles servicios de calidad a la ciudadanía, a los ciudadanos que se lo merecen porque han dado la vida por este estado y hacer las cosas lo mejor posible para que podamos tener una vida digna, en el sentido de cómo podemos desplazarnos con el transporte, los servicios públicos en general, todo eso es importante”, puntualizó Cequea.

María Centeno, votante en la Escuela Bachiller Felipe Hernández, en San Félix, fue una de las afectadas de las inundaciones que hubo a mediados de año por la crecida del río Caroní. A la fecha, aún no recibe la adecuada atención, a pesar de que uno de los paredones de su vivienda terminó por derrumbarse. Aun así, nunca ha dejado de votar.

“Tantas cosas que deberían atacar. Yo soy asmática y tengo nueve meses sin poder comprar mis medicinas. Les pido a los gobernantes que se aboquen a ayudarnos, que se propongan a resolver las cosas porque siempre es lo mismo, ofrecen y ofrecen y a la hora de la verdad no cumplen nada. Nosotros seguimos con la misma rutina. Cumplimos como venezolanos, pero al final ellos no hacen nada, eso es embuste. Tengo 70 años y he visto ir y venir gobernantes, y es una decepción, pero cómo se hace”, dijo resignada.

Marina Márquez, una mujer de la tercera edad que desde las 5:00 am esperaba fielmente por ejercer su derecho al voto, también demanda políticas públicas que faciliten la vida de las personas.

“Que acomoden a Venezuela y la economía, la gente no tiene trabajo, deben dedicarse a limpiar las calles, acomodar la ciudad, garantizar la comida, revisar los precios”, expresó Márquez.

Ante la suma de servicios públicos básicos prácticamente inoperativos en todo el estado Bolívar, precisamente las propuestas de planes de gobierno, tanto de los candidatos a la Gobernación de Bolívar, como la Alcaldía de Caroní, se concentraron en prometer una solución y mejoras de estos servicios, principalmente agua potable, aseo urbano y transporte público.

Las declaraciones que expresan el sentir de una muestra del electorado coinciden con los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), cuyo reciente informe arrojó que la pobreza y las oportunidades de empleo se agravaron, mientras la informalidad toma cada vez más terreno ante las limitantes que imponen la caída de la economía, la pandemia y la crisis de combustible.