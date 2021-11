Despliegue proselitista en votación del candidato Ángel Marcano contrasta con colapso de servicios en Core 8

@mlclisanchez

Un despliegue de más de seis motorizados de la Guardia Nacional Bolivariana y una multitud de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela entonando propaganda política, antecedió a la llegada de Ángel Marcano, candidato por el PSUV a la Gobernación del estado Bolívar, a su centro de votación: la Unidad Educativa Fe y Alegría Gran Sabana en el sector Core 8 en Puerto Ordaz.

La exhibición, aparte de ser un delito electoral, levantó descontento entre los electores en cola y provocó congestionamiento en la entrada del centro de votación.

#Elecciones2021 –#ReporteCDC | Entre aguas negras y consignas políticas fue la llegada de Ángel Marcano, candidato a la gobernación de #Bolívar por el PSUV, a la U. E. Fe y Alegría Gran Sabana en Core 8 #PuertoOrdaz. «Es un abuso. Vino el candidato Marcano saltando los charcos». pic.twitter.com/KKjrYIBdj8 — Correo del Caroní (@CorreodelCaroni) November 21, 2021

“¡Esto es un abuso. Ellos son Gobierno y eso es proselitismo político! Marcano llegó pasándole por encima a los charcos. Estamos en un proceso electoral y tenemos que ser limpios y transparentes. Ellos sacan a nuestros testigos de mesa, y no nos dejan pasarles la logística pero ellos entran y salen como Pedro por su casa”, denunció Milagros Montiel, testigo de mesa de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

El espectáculo político contrasta con las graves carencias de la comunidad. Los electores manifestaron sentirse burlados. Lo que más urge a la comunidad en este momento, es el saneamiento de los botes de aguas negras que hay en casi todas las urbanizaciones del sector.

“Vivimos entre la insalubridad, el dengue, la sarna y el mal olor, ¡las aguas negras se mezclan con las blancas! Los candidatos, ni la Alcaldía de Caroní, ni la Gobernación de Bolívar nos toma en cuenta, y este viene con su propaganda”, denunció José Ortega, quien se encontraba en la fila, aguardando su turno para votar.

Combustible para motorizados

Las irregularidades cometidas por militantes del PSUV continúan pese a que el CNE prometió garantizar mejores condiciones electorales. Justo frente al centro, un desfile de 93 motorizados aguardaban para trasladar votantes de Ciudad Guayana a los centros de votación, en apoyo a Ángel Marcano, candidato que está siendo investigado por el CNE por utilizar recursos públicos para sus campañas políticas. Los motorizados aseguraron que recibieron combustible para ello.

“Yo no participé en las últimas tres elecciones. Pero hoy sí voy a votar, porque estoy harto. Acá pasamos penurias, ese bote de aguas negras (señalando al agüero que corre a sus anchas frente al colegio donde votó Marcano), tiene aquí toda la vida (15 años). Esta gente ha estado en el poder más de 20 años, y nada bueno han hecho por nosotros”, expresó por su parte Jesús García, habitante de Core 8.

Listado y revisión de carnet

Entre otras irregularidades durante el proceso electoral, resaltó la presencia de militantes del PSUV a las afueras del centro con listado en mano. ¿La razón? Verificaban en el listado de personas que han recibido beneficios de la Misión Hogares de la Patria, si habían votado o no.

Otros ciudadanos después de votar aseguraban que tenían que ir a “escanear” su carnet de la patria, aunque no sabían la razón por la cual funcionarios del Plan República les pedían que lo hicieran.

“La verdad es que yo no sé por qué me piden que diga si voté o no para verificar el listado, pero ya no me da miedo que me quiten ningún beneficio, necesitamos un cambio”, aseguró Roberto Lozano.

Lozano ha participado en todos los comicios que ha habido en el país desde que tiene edad para votar. Asegura que se cansó de “las promesas de los políticos de turno” y espera que esta vez haya un cambio, pese a que la recuperación de condiciones electorales es progresiva.

Correo del Caroní recorrió los cinco centros de votación más grandes de la parroquia Unare y solo en Core 8 se evidenció el despliegue propagandístico del PSUV.

Hasta las 11:00 am, había votado en promedio apenas 10% de los electores registrados en el CNE en cada centro. La mayoría reportó fallas en el registro: su cédula no aparecía en el listado del CNE o el ente electoral cambió su centro de votación sin notificación previa.