Designación de Francisco Sucre como responsable de VP genera una ruptura en la militancia local

La designación del diputado de la Asamblea Nacional 2015, Francisco Sucre, como responsable del partido Voluntad Popular en el estado Bolívar, cuyo nombramiento había sido desmentido por miembros locales de la organización, terminó generando una renuncia masiva de activistas y militantes de la tolda naranja, sobre todo, aquellos que defienden a César Dommar como coordinador regional.

En una reunión realizada el 29 de mayo con parte del equipo nacional de activistas, el dirigente nacional Emilio Graterol designó a Sucre como vocero oficial del partido en Bolívar. Asimismo se nombró a una comisión interventora para la conformación del nuevo equipo regional de activistas. Dicha comisión la integran Francisco Sucre, Ismael León, Hernán Vizcarrondo, Olivia Lozano, Marcos Cardozo, Tony Geara y Roniel Farías.

La acción motivó a que este martes “más de 500 miembros de Voluntad Popular en Caroní” anunciaran su desafiliación del partido, pero manteniendo su apoyo a Juan Guaidó y Leopoldo López. En total son 434 activistas de redes populares en Caroní, y 72 miembros de las estructuras regional, municipal y parroquiales.

“Hay un regocijo interno cuando uno analiza retrospectivamente lo que ha venido ocurriendo y por apego a nuestros propios valores y reflexionar que primero es Venezuela sobre los grupos individuales, nos hace comprender que esta decisión que tomamos hoy, seguramente debimos tomarla antes. Nadie puede decir que no aguantamos pese a las vejaciones de todo tipo para mantener la coherencia de este, nuestro partido”, manifestó César Dommar, quien estaba a cargo de la coordinación política en Bolívar.

“Un partido que ha venido en debacle, que ha perdido su ruta de origen, en la cual prevalecen los intereses personales sobre los intereses de Venezuela. Hace poco en reunión del equipo nacional se acordó no participar en las venideras elecciones regionales, sin embargo, vemos en el caso de Bolívar al diputado Francisco Sucre, lo cual es público y notorio, sus vínculos con alacranes y sus ansias de participar en comicios locales, todo esto bajo conocimiento y respaldo de la dirección nacional, a cargo del coordinador político nacional Emilio Graterol”, agregó.

Marianella Fuenmayor, quien estuvo como responsable regional de redes populares, destacó que aunque abandona “lo que fue un bastión de luchas”, no renunciará a sus ideas, “ni abandonaré a quienes vieron en mi gestión, un espejo de sus añoranzas ciudadanas”.

“Lo que dejo no me pertenece, jamás formé parte de la traición, siempre levé velas con vientos a favor de la excelencia y lo logrado es parte de mi equipaje hacia mejores destinos. Mi honor no estuvo expuesto, pues me pertenece y continuará intacto (…) Que carguen con sus miserias, los que tienen como práctica y herramientas la vileza y la desunión”, expresó Fuenmayor.

César Dommar aseguró que estas desafiliaciones seguirán ocurriendo en todo el estado Bolívar. Incluso, predijo una situación similar en otras regiones.

“Volveríamos a Voluntad Popular sí y solo sí se restituye el orden institucional, se desalojan las componendas y conspiraciones, y cuando verdaderamente los derechos sean para todas las personas”, sostuvo Dommar.