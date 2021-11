Delsa Solórzano sostiene que no entregarán la AN de 2015 ni el gobierno interino

Delsa Solórzano, diputada de Encuentro Ciudadano, junto a Andrés Velásquez, dirigente de La Causa R (LCR), diputados de Voluntad Popular (VP) y de otras organizaciones políticas llamaron a defender a la Asamblea Nacional (AN) de 2015. En rueda de prensa, este jueves 11 de noviembre, Solórzano puntualizó que la lucha es contra el régimen criminal de Nicolás Maduro.

La diputada llamó a la oposición a unificarse en torno al combate contra la dictadura, al tiempo que subrayó que esto pasa por no entregar la legítima AN, el único poder con el que se cuenta en la lucha contra Maduro y por el cambio político.

“Aquí hay dos opciones: Es Guaidó o es Maduro. Yo me quedó con Guaidó”, destacó.

Solórzano dejó claro: “Ni entregamos la AN ni el gobierno interino frente a Maduro y sus cómplices”.

La parlamentaria advirtió de las intenciones de partidos políticos que han asomado que debe finalizar el gobierno interino. Aunque no dijo nombres, en este punto, Primero Justicia ha sido claro al cuestionar la gestión de Guaidó y, especialmente, el manejo de los activos de la república en el exterior como Monómeros Colombo Venezolanos, como ha señalado el comisionado para las Relaciones Exteriores, Julio Borges. En octubre de este año, Capriles aseguró que “el gobierno interino murió en abril de 2019”.

En sus afirmaciones, Delsa Solórzano señaló que el Estatuto de la Transición Democrática no se vence en enero de 2022. Expresó que, como lo dijo en diciembre de 2020, no cree que deba reformarse para extender la vigencia del gobierno interino. A su juicio, el interinato continuará hasta se celebren comicios con garantías.

En todo caso, la también abogada refirió que tanto los partidos que siguen respaldando a Guaidó, como los que han marcado distancia, aprobaron el Estatuto que se sostiene sobre el artículo 233 de la Constitución, según el cual el Presidente de la AN es el Presidente Encargado.

Sin embargo, el piso político del interinato no parece estar garantizado para el próximo año. En PJ y AD hay cuestionamientos, en tanto Un Nuevo Tiempo no ha dicho si respaldará la continuidad de Guaidó.

Si el respaldo depende de los votos de la Comisión Delegada, la instancia está integrada por la Junta Directiva de la AN y los Presidentes de las Comisiones Permanentes. Por cierto que allí Delsa Solórzano no tiene voto por cuanto no preside ninguna de las Comisiones Permanentes.

En las votaciones recientes sobre Monómeros, se impusieron 10 votos de Primero Justicia y Acción Democrática (AD) que no apoyaron el decreto de reestructuración de Guaidó. En ese contexto, UNT se abstuvo.

Recordó además que hubo el reconocimiento de 60 países al gobierno interino y que todo esto se deriva del desconocimiento de las elecciones presidenciales de mayo de 2018, las cuales fueron ilegítimas. En su exposición, Solórzano puntualizó que, realmente, no hubo elecciones parlamentarias el 6 de diciembre de 2020, por lo cual la AN de Maduro es un bodrio.

“El país hoy se enfrenta de nuevo a una bifurcación. Nosotros nos hemos mantenido en un solo sendero, el que nos lleva a la democracia y a la libertad”, puntualizó.

La parlamentaria opositora insistió en que Guaidó continuará su gestión hasta que se generen elecciones presidenciales “libres y justas”.

Destacó, asimismo, que la persecución a la AN de 2015 ha alcanzado a 170 diputados entre principales y suplentes, varios han sido detenidos (refirió, entre otros, el caso de Juan Requesens quien permanece bajo arresto domiciliario) y 38 están en el exilio.

“Es un honor ser diputado de la AN de la resistencia. No vamos a entregar a la AN. Hay quien quiere entregar a la AN”, insistió Solórzano.

Por su parte, Andrés Velásquez (LCR) denunció que “hay factores dentro de la misma oposición que están más interesados es liquidar a Guaidó que en liquidar a Maduro”.