Defensa de Alex Saab pide restringir acceso a audiencias virtuales a medios venezolanos

La defensa del empresario colombiano Alex Saab, quien se encuentra preso en Estados Unidos y a la espera de su segunda audiencia el 1 de noviembre, solicitó a la justicia estadounidense que considere investigar a periodistas y medios de comunicación en Venezuela que hicieron pública la imagen del barranquillero de 49 años con la braga naranja de los presos en ese país.

Así lo informó el periodista de Associated Press Joshua Goodman a través de sus redes sociales. La defensa también pidió que se restrinja el acceso por la plataforma Zoom a menos “acreditados” para asistir a la audiencia. Los abogados se basan en que en dicha vista, que fue por vía digital, habían al menos 300 personas conectadas observando el proceso, explicando que algunos son representantes de medios y otros, “bloggers o periodistas independientes”.

En el listado, publicado como “prueba A”, se cita a varios medios digitales y a periodistas del país, al igual que medios de comunicación de Colombia y otras naciones.

Remember the pics of Alex Saab handcuffed and in a jumpsuit circulating online? His lawyers are asking a judge to consider investigating those who flouted the ban on recording in federal court. They also want to restrict Zoom access to “reputable” news outlets. “Violators” list👇 pic.twitter.com/OiXTykIrfT

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) October 27, 2021