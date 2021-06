Colombia recula y avala apertura de pasos fronterizos con Venezuela

Puesto de Control Migratorio de Paraguachón, en La Guajira: 8:00 am a 4:00 pm. Puestos de Control Migratorio Fluviales de Puerto Carreño e Inírida: 6:00 am a 5:00 pm. Puesto de Control Migratorio del Puente Internacional José Antonio Páez, en Arauca: 6:00 am a 6:00 pm. Puestos de Control Migratorio Terrestres ubicados en Norte de Santander: 6:00 am hasta las 5:00 pm. Puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander: 3:00 pm a 5:00 pm. Puesto de Control Migratorio de Puerto Santander: 6:00 am a 4:00 pm.