César Ramírez: “Me comprometo a luchar para ganar la Alcaldía de Caroní”

El dirigente César Ramírez presentó este jueves el “Movimiento Unitario para Recuperar a Guayana”, con miras a la participación en las elecciones del próximo 21 de noviembre.

“Me dediqué a recorrer todos los sectores y tenemos razones de sobra para votar. Tenemos que caminar largos trayectos porque no hay transporte público, en las viviendas se tiene que cocinar con leña por la falta de gas, conductores debemos hacer días de cola para echar 20 litros de gasolina, tenemos que cargar agua con tobos, pagando camiones, por la ineficiencia de Hidrobolívar. Todas estas razones hacen para los guayaneses que sea prioritario salir de Tito Oviedo, de Justo Noguera y de Nicolás Maduro”, alegó Ramírez.

La presentación del movimiento incluyó el anuncio de su postulación a la Alcaldía de Caroní.

“Este grupo de hombres y mujeres decidió postular mi nombre para la Alcaldía de Caroní, para las elecciones que se van a realizar el 21 de noviembre. Yo acepto la postulación y me comprometo a luchar para ganar la Alcaldía de Caroní, para ganarla con unidad, para ponerla al servicio de los ciudadanos, de una mejor calidad de vida”, afirmó.

Ramírez agregó que es imprescindible lograr candidaturas unitarias, para garantizar posibilidades de triunfo, por lo que exhortó a la dirigencia política tradicional a sumarse a esta candidatura y buscar “el consenso con los ciudadanos para llevar una candidatura con aceptación popular. Si no es posible el consenso, vemos las elecciones primarias como el método idóneo para construir una unidad de abajo hacia arriba”.

Como defensa de su candidatura y propuesta, destacó la necesidad de adecentar la administración pública, por lo que recordó su gestión como diputado del Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB) durante el período 2012-2017.

“Yo en mi gestión como diputado demostré que se puede trabajar sin robar, sin enriquecerse, sin gozar de privilegios”, sostuvo.

Allanando el camino electoral

La idea de ir a unas elecciones era, hasta hace pocas semanas, duramente condenada en gran parte de la dirigencia opositora, incluso con la plataforma unitaria que presentó Américo De Grazia junto con su aspiración a la Gobernación de Bolívar.

Sin embargo, el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) -también cuestionado- y el Acuerdo de Salvación Nacional propuesto por Juan Guaidó, han sacado a relucir algunas aspiraciones dentro de la dirigencia opositora.

Ramírez justifica estos cambios según lo que -dijo- le manifestaron ciudadanos en recorridos por comunidades de Ciudad Guayana.

“Hay que escuchar a la gente, a los que están sufriendo las consecuencias de este gobierno. Visitamos a muchos dirigentes sociales y todos tienen la firme decisión de ir a votar porque en el estado Bolívar hay una situación que no se vive en todo el país. Es muy diferente el este de Caracas a lo que vivimos en Bolívar, que es una tragedia que no tiene comparación con ninguna parte del país”, alegó.

Sobre cuál o cuáles partidos lo postularían, señaló que aún están en conversaciones con varias organizaciones políticas.

“Algunos, incluso, están decididos a apoyarnos pero hasta que no se dé el anuncio a nivel nacional de la participación, recuerda que se están peleando otras garantías, ya se logró incorporar a dos rectores al CNE, pero se pide que levanten las inhabilitaciones, que se devuelvan las siglas de los partidos a sus líderes naturales, se pide observación internacional, y hasta que no se negocie ese conjunto de condiciones no pueden anunciar que van a participar”.

Por otra parte dijo que si bien la consulta popular del 12 de diciembre pasado permitió movilizar al ciudadano y que se expresara de manera cívica, “hay que recordar que estamos en Venezuela, que estamos en una dictadura. Si nos abren una ventanita para entrar y conseguir una puerta, por allí hay que entrar. Esas elecciones regionales son esa ventanita para organizar, movilizar a la gente, lograr una fortaleza de la oposición y una salida de estos señores”.