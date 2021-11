Carlos Gibson: “El siguiente paso es conquistar esos espacios que dijeron no al bipartidismo”

Los resultados de las elecciones del pasado 21 de noviembre tuvieron una particularidad en Caroní. Si bien la gran mayoría de votos se permitió la reelección de Tito Oviedo en la Alcaldía, en segundo lugar figuró un candidato distinto a los de las plataformas opositoras que se pelearon infructuosamente la candidatura unitaria de la oposición.

El locutor Carlos Gibson, excandidato por el partido Unión y Progreso, sostuvo que continuará en la lucha por capitalizar el descontento ciudadano y consolidar el respaldo recibido en los pasados comicios.

“El siguiente paso es la organización interna de un gran movimiento en el estado Bolívar, para salir a conquistar esos espacios que dijeron no al bipartidismo, representado por el partido de gobierno y los señores del G4 a través de la MUD”, sostuvo Gibson.

Aseguró que continuará con el planteamiento de una ciudad modelo, que incluye el trabajo a favor de la cultura del reciclaje. Puso de ejemplo el caso de una empresa norteamericana que desarrollará un modelo piloto en Ecuador, con una planta de reciclaje para obtener gasolina del plástico refinado.

“Los desechos sólidos de nuestra ciudad, que la han convertido en un basurero, deben ser tratados”, sostuvo.

Sobre el respaldo que obtuvo en las elecciones, reiteró que continuará en la lucha.

“A esas personas no las voy a defraudar. Estamos montando un gran equipo de hombres y mujeres que vamos a salir al frente y exigir que se cumplan los derechos del pueblo, no solo en Guayana sino en los 11 municipios del estado Bolívar. Seguiremos motivando. Aquí no se gana elecciones con abstención, se gana con el voto”, agregó.

Gibson cuestionó que factores opositores no lo consideraron como opción para ganar Caroní, y los resultados lo favorecieron por encima de los candidatos de la tarjeta de la Unidad Democrática, Movimiento Ecológico y la Alianza Democrática.