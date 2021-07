Capriles: Hasta el momento las negociaciones con el gobierno no han dado resultado

El exgobernador del estado Miranda Henrique Capriles afirmó este jueves 22 de julio que el mandatario Nicolás Maduro no teme a la oposición ni a los líderes que le adversan, sino que “le tiene terror” a que la opinión de los venezolanos se exprese en las urnas, por lo que considera necesario recuperar el poder del voto para poder hacer grandes cambios en Venezuela.

Capriles resaltó que el poder del voto de una persona por alguna opción tiene más peso al ser más humilde, ya que ellos están sometidos a una serie de chantajes para que elija un determinado candidato y se le hace creer que el secreto del sufragio no existe. “El voto es secreto”, reafirmó y dijo que es en los comicios donde se pueden hacer modificaciones políticas, más allá de lo que representan las elecciones de alcaldes y gobernadores el 21 de noviembre.

En ese sentido, expresó que es el sentir de la gente lo que mueve a los políticos que están en el poder y la única manera es recuperando el voto como herramienta, ya que el descontento que tiene la población debe expresarse por esa vía. Agregó que hay una “tarea pendiente” que es la de hacer posible el reencuentro de los venezolanos, labor que no se hace de un día para otro.

Indicó que Maduro no desea que la “oposición de verdad” participe en las elecciones mientras trata con un sector opositor “que se pone el traje que el gobierno le da”, haciendo alusión a quienes se sientan en la “mesita” de diálogo nacional.

Sobre el tema de los protectorados, Capriles señaló que los mismos “han existido desde siempre” y que después del anuncio de Nicolás Maduro de eliminarlos tras las elecciones de noviembre, se debe hacer presión ciudadana para hacer cumplir la promesa esgrimida porque es una “violación flagrante” de la Carta Magna y de la decisión soberana del pueblo.

El proceso de negociación debe ser discreto

Henrique Capriles es de la opinión que las negociaciones con el Ejecutivo no han dado resultado hasta el momento, pero manifestó que en aras de la poca credibilidad que existe al respecto y para que tenga el éxito que se espera, el proceso debe hacerse de forma discreta y no televisada, como el mandatario nacional pidió entre sus condiciones para llevar a cabo las conversaciones.

Para el líder político, la comunidad internacional “está alineada en una misma posición” de apuntar a un proceso de negociación “serio, integral, por fases, incremental y que genere resultados”, que a la larga pueda derivar en el reencuentro de los venezolanos y el rescate del voto.

Es de la opinión que debe desmontarse el argumento del “todo o nada” y explorar opciones que vayan más allá de eso, mientras sugiere que en el país se alinean las condiciones para que se plantee un acuerdo que genere resultado a los venezolanos.

“Eso conlleva a tragar grueso, a voces que se van a oponer. Hay mucha demagogia (…) No se trata de renunciar a los principios, sino que permitan buscar una solución que nos permitan salir del hueco”, comentó en entrevista concedida a Unión Radio.

Cree además que hay que hacer una labor pedagógica de explicar a los venezolanos los procesos que ocurren en el país en aras de recuperar a Venezuela, al tiempo que desmintió que exista un bloqueo en la nación porque eso se puede ver a través de la proliferación de bodegones y en el curso de divisas por encima del bolívar.

Subrayó que lo que ha ocurrido es que se ha propagado un discurso demagógico y que “esconde la incapacidad” del Ejecutivo para solventar los problemas que hay, así como también recordó que durante varios años ingresó al país una gran cantidad de dinero por concepto de renta petrolera que no llegó a los ciudadanos, sino que ese dinero se lo robaron quienes ostentan el poder.

Expresó que “todos estos años me he opuesto y me opongo a algo que no sirve”, enfatizando que el problema venezolano pasó a ser de ideológico a uno que refleja una marcada desigualdad económica en la población. Opinó que además de que hay un grupo que vive en una “burbujita”, hay contradicciones porque se preguntó cómo es posible hablar de bloqueo cuando estas personas tienen dinero y se comenta de recuperación económica.

Por eso, piensa que “la oposición no puede caer en lo mismo” y se debe recuperar la fuerza que tenía en años anteriores.

Capriles y el liderazgo de la oposición

Respecto a la oposición, el exgobernador Henrique Capriles reconoció que para los venezolanos no es vital conocer las desavenencias políticas que haya en el seno de las organizaciones políticas que adversan a Nicolás Maduro, sino que ocupan su preocupación en ver cómo sobrevivir en el país.

“Eso no es bueno (…) Creo que la opinión publica juega un rol importantísimo en términos de la exigencia, rendición de cuentas. Es muy poderosa para mover las cosas cuando hay que moverlas. La apatía y la indiferencia no es buena. Sabemos que existe, pero no quiere decir que sea bueno”, advirtió.

Puntualizó que la unidad en la oposición “no es una foto”, sino que es más importante saber hacia dónde apuntan y reconoció que a los liderazgos “nos hace falta una dosis de realismo” porque deben tomarse mecanismos que permitan la reconexión con la gente y de plantear propuestas reales de cómo cambiar las cosas.

“No es un tema de hacer críticas a alguien en específico, no es competencia de liderazgo. ¿Quién tiene el poder en Venezuela? No somos nosotros. Si lo tiene otro, no puedes seguir jugando como si el poder lo tuvieras tú. No es una crítica personalizada (…) Es una reflexión de lo que ha sido una ruta que trazamos y que no alcanzó los resultados esperados”, aseveró.

Al respecto, comentó que la realidad no puede seguir negándose y que aquellos que se trazaron objetivos y no los alcanzaron, deben reconocer sus fallos. Además, dijo que los venezolanos merecen respuestas de las decisiones que se toman desde los liderazgos opositores porque “no es que pasemos páginas y no demos explicación”.

Capriles no cree que Venezuela esté condenada a cosas malas porque, si bien es cierto que en los hogares del país está la pregunta sobre si irse o no, hay ciudadanos que piensan en quedarse y rescatarlo con el fin de que gran parte de los que están fuera, puedan regresar y darse el reencuentro esperado.

Por eso, recalcó que “el país no es de Maduro ni de quienes estamos en la oposición. Es de todos los venezolanos” y afirmó que continúa creyendo en que las cosas van a cambiar de forma positiva en Venezuela porque “hay un grupo cada vez más grande que quieren soluciones”.

Yo sí me defendí

Al ser preguntado sobre el proceso de elecciones de 2013, donde se le dijo en reiteradas ocasiones que no defendió su victoria electoral, Henrique Capriles aclaró que lo hizo “hasta donde se podía” y que el caso llegó a instancias internacionales, donde todavía no han dado respuesta de las impugnaciones realizadas.

“No teníamos apoyo. La respuesta fue una sola. La carga de la prueba era nuestra y para eso solicitamos auditorías, que fue negada (…) Ahora ese CNE ya no está, vamos a ver si el que está, responde a los venezolanos o a un partido político.