Capriles aboga por reorganización y relanzamiento de la oposición tras 21N

Caracas.- El excandidato presidencial y directivo del partido Primero Justicia, Henrique Capriles, considera que una de las acciones más importantes que deberá emprender la oposición democrática luego de las elecciones regionales y municipales de este domingo es su reestructuración interna.

“A partir del lunes tiene que venir un proceso de relanzamiento y reorganización de todas las fuerzas democráticas, de todos los que queremos que este país cambie. A partir del lunes vamos a tener voz en todos los municipios del país. Toca la reconstrucción de la fuerza y de la alternativa”, dijo Capriles este viernes en una rueda de prensa.

Solo para ejemplificar el nivel de desconexión entre los partidos de la oposición, no solo del G4, sino de los que integran la Plataforma Unitaria, basta mencionar que para esta elección regional y local, aún cuando los candidatos llamaron a votar por la tarjeta de la extinta Mesa de la Unidad, no conformaron si quiera un comando de campaña único.

Es por ello que no existe una comunicación unificada de todos los candidatos opositores, ni siquiera de todos los que están postulados por la MUD; ni un mensaje claro sobre por qué debería el ciudadano salir a votar, sino que cada partido tiene una visión y cada candidato la ajusta a su audiencia.

“En esta ocasión ha debido haber un comando de campaña. Esa es una de las cosas que debemos discutir”, dijo y recordó que en el año 2013, cuando la oposición obtuvo su mejor resultado histórico en municipales con 76 alcaldías, había un comando nacional.

Votar pensando en 2024 y 2025

Capriles afirmó que el ciudadano y los partidos tienen ambos responsabilidad en esa reorganización porque por un lado, la del domingo será la última elección regional y local en los próximos cuatro años, y la fuerza que se logre acumular allí será determinante para la reconstrucción de una ruta electoral que incluye las elecciones presidenciales de 2024 y las elecciones parlamentarias de 2025.

“La gente que vive en poblados remotos necesita un liderazgo que los defienda, que alce la voz, que organice y movilice. Eso no lo tenemos hoy. Un gobernador y un alcalde en las condiciones actuales no va a poder hacer lo que quiere pero va a tener la voz, la legitimidad y el espacio político, la capacidad de organizar y movilizar”, afirmó.

Dijo que parte de esa renovación incluye asimilar los aprendizajes del actual proceso, donde no se hicieron primarias de manera masiva y al día de hoy, apartando la renuncia de Carlos Ocariz en Miranda, hay muchos estados y municipios con más de un candidato opositor.

“Si hay un proceso de aprendizaje es que los candidatos no se pueden seguir decidiendo sin primarias. De cara al futuro tienen que hacerse primarias. El futuro tiene que ser que todos puedan decidir, porque luego del domingo vamos a tener nuevos actores políticos en el país”, indicó.

Capriles resaltó “la cantidad de candidatas y candidatos a concejales jóvenes, de 21, 22, 23 años” y calificó ese hecho como algo “absolutamente motivador e importantísimo” porque demuestra que la gente y la juventud en las regiones quieren ser parte del cambio.

La estrategia de Maduro

En su opinión, Nicolás Maduro enfrentó el proceso electoral del 21 de noviembre con dos cartas bajo la manga: una, que la gente no conectara con el proceso y terminara no votando; y dos, crear confusión entre los electores de la oposición secuestrando tarjetas de partidos históricos como AD.

“La primera no la logró ya, creo yo. Olvídense de Chacao donde usted sale y le pega un pendón en la frente y se volvieron locos. Maduro sería feliz si no vamos a votar el domingo. ¿Lo va a lograr? Creo que no. Lo segundo, las tarjetas arrebatadas. La segunda gran apuesta es que la confusión del elector haga que se equivoque en la tarjeta y ahí se vayan unos votos”, afirmó.

Un tercer elemento que según Capriles tendrá incidencia en los resultados del domingo no es atribuible al gobierno de Maduro de manera directa, sino a la propia oposición: “Lo que pasó en muchos estados: que el plan del que iba de segundo no era apoyar al primero, sino hacer perder al primero”. Por esa razón llamó a la ciudadanía a ejercer el voto de manera consciente: “Pregúntese quién representa al cambio, quién quiere el cambio, quién quiere hacerle frente a este régimen”.

Declinó hacer proyecciones numéricas, pero sí enfatizó que para los análisis posteriores sobre la participación la base electoral no puede ser la totalidad del Registro Electoral (21 millones de inscritos), porque de los 6,5 millones de venezolanos que han migrado del país en los últimos años, “hay aproximadamente 4 millones” que aparecen en el RE como si aún vivieran en Venezuela, aseguró.

Los eventos desafortunados de Miranda

Calificó lo ocurrido en Miranda entre Carlos Ocariz, de la Unidad, y David Uzcátegui de Fuerza Vecinal como “muy desafortunado”, no solo por lo que fue el rol de ambos bloques, sino por la respuesta final del CNE, de negarse a que los votos de Ocariz se sumaran a Uzcátegui.

“En Miranda, el CNE hizo una ‘tibisada’ (en alusión a la expresidenta del organismo, Tibisay Lucena). Ahora es que al CNE le falta para recuperar institucionalidad. ¿Qué pasa si un candidato, Dios no lo quiera, fallece a un día de la elección? ¿El partido se queda sin candidato? No. La ley es clara. El partido tiene derecho a sustituir al candidato que renuncie”, dijo.

Afirmó que todos los rectores, incluyendo a los que fueron postulados por organizaciones vinculadas a la oposición, tienen que dar explicaciones al país por esa decisión y también por lo que están haciendo con las inhabilitaciones de candidatos, principalmente de disidentes del chavismo en las últimas horas.

“Yo no voy a defender al PCV pero sí al que es objeto de una arbitrariedad. Espero que los observadores dejen constancia de todo porque sigue ocurriendo”, dijo.

El dirigente abogó porque la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea tome nota de todas esas irregularidades que aún en su presencia siguen ocurriendo. “Después de 15 años estamos teniendo una observación internacional calificada, que son los europeos, la Unión Europea, una de las observaciones electorales más calificadas del mundo”, destacó.