Borrell señala a López y a Guaidó de querer “dinamitar” la misión de observación de la UE

El alto representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, señaló al fundador de Voluntad Popular (VP), Leopoldo López y a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, de querer “dinamitar” la observación a los comicios convocados para noviembre próximo.

“Los que están en contra de la misión la quieren dinamitar. Los partidos políticos de López y de Guaidó y sus representantes en el Parlamento Europeo, que no quieren que se haga la misión a pesar de que sus partidos se presentan” a las elecciones, dijo.

El funcionario insistió que el envío de la misión es una garantía para que haya “juego limpio”. Esto luego de publicarse un reporte del “Financial Times” de un informe hecho por una misión de expertos que recibió el también vicepresidente de la Comisión Europea a finales de julio en el que se planteaban “dudas” sobre la conveniencia de hacer la misión.

Según Borrell, en ese documento, que calificó de “anticuado”, se señaló que aunque la misión de observación que llegaría luego de 15 años, era “factible”, podría interpretarse como la legitimación de Nicolás Maduro, en el poder desde 2013.

Indicó que el documento cita una serie de condiciones que tendrían que darse y que en ese momento todavía no se habían producido. Asimismo recalcó que la decisión de enviar una misión no se tomó en el momento de recibir el informe sino ahora, después de negociar con los venezolanos.

Entre esas condiciones estaban, continuó Borrell, permitirse presentarse a todos los que así lo quisieran y garantías de que se podrían desplazar con libertad, que no habría censura ni que habrá comunicación previa.

“No hemos cambiado la naturaleza del régimen venezolano, claro. Ya sabemos que las elecciones en Venezuela no son como en Suiza, pero como han cogido ese trozo del informe se ha montado una escandalera diciendo que yo he mandado la misión en contra de la opinión de los que fueron allí a ver”, explicó.

Por eso, Borrell quiso “dejar claro que esta recomendación, que no era una recomendación sino una valoración hecha en el mes de julio, está anticuada, porque lo que les preocupaba a los que hicieron el informe se resolvió cuando vimos cómo se presentaban los candidatos, esperamos a ver a cómo se presentaban las candidaturas y a que aceptarán las condiciones que queríamos, si no, no hubiéramos ido”, subrayó, reseñó la agencia de noticias EFE.