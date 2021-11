Audiencia Nacional de España aprueba extradición del ex guardaespaldas de Chávez a EE.UU.

La Audiencia Nacional de España aprobó este miércoles 10 de noviembre la extradición a EE.UU. de Adrián Velásquez, esposo de la extesorera Claudia Díaz y exguardaespaldas del presidente Hugo Chávez, para que responda por la presunta comisión del delito de legitimación de capitales, algo que ha negado en reiteradas ocasiones.

El tribunal, en su sentencia, considera que el presunto delito de lavado de dinero cometido por Velásquez y su esposa, es equivalente en España al de delitos de blanqueo de capitales cometidos en el seno de una organización criminal, pertenencia a organización criminal y cohecho.

A pesar que el exguardaespaldas de Chávez obtuvo la nacionalidad española en 2021, que le valdría detener su extradición a EE.UU., la Justicia de España dice que no consta que los trámites para adquirir el DNI no se hayan hecho de forma deliberada para que no se ejecutara su envío a Estados Unidos.

Por ende, considera que sí se cumplen todos los requisitos para ejecutar el proceso. Sin embargo, señala que esta resolución no es firme y frente a ella cabe recurso de súplica a interponer ante el Pleno de la Audiencia Nacional.

La decisión de la Audiencia Nacional de España ocurre luego que el 15 de octubre aprobara la extradición de Claudia Patricia Díaz Guillén, ex Tesorera de la Nación y quien fuera enfermera del fallecido Hugo Chávez, luego de que la justicia del país ibérico considerara que se dan los requisitos para dar luz verde al proceso.

EE.UU. solicita a Claudia Díaz y a su esposo por el supuesto delito de blanqueo de capitales y organización criminal por presuntamente haber favorecido al presidente de Globovisión, Raúl Gorrín -actualmente buscado por Estados Unidos-, que le habría reportado millones de dólares a través de esquemas cambiarios que favorecieron al empresario.

Adrián Velásquez, quien fuera guardaespaldas del presidente Hugo Chávez, solicitó el martes 5 de octubre no ser extraditado a EE.UU. y nuevamente negó que haya cometido el delito de lavado de dinero, destacando que sus ingresos vienen de sus actividades empresariales que realiza con su hermano y que su pareja, Claudia Díaz, no pudo cometer dicho delito ya que el cambio de divisas es competencia del Banco Central de Venezuela y no de la Tesorería.