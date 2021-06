Américo De Grazia regresó a Venezuela con la mira en las elecciones de noviembre

Tal como lo anunció en días previos, Américo De Grazia arribó a Venezuela por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, a las 7:30 am, en un vuelo procedente de Turquía. A diferencia de las expectativas que se tenía por su regreso, no hubo contratiempos con su llegada.

Luego de hacerse la prueba de descarte de COVID-19 salió a cumplir la agenda prevista para los próximos días.

Si bien se pensó que su regreso implicaría una detención inmediata o que pudo haber un pacto con el régimen para evitar esa aprehensión, su llegada sin inconvenientes puede tener relación con los “indultos” que dio Nicolás Maduro el 31 de agosto de 2020, entre cuyos nombres figuró el de Américo De Grazia.



“Es un signo de que las cosas pueden estar encaminadas en la dirección en la que la hemos previsto”, dijo De Grazia en entrevista telefónica a Correo del Caroní.

– ¿Cree que por el indulto no hubo ningún problema con su regreso a Venezuela?

– Yo dije en aquella ocasión que Maduro no era presidente y que el indulto no era un insulto porque no soy ningún delincuente, pero eso se materializó, en consecuencia, lo estamos usando. Cuando hablo de materializar todas las fuerzas, es materializar todos los recursos y los instrumentos que tienes en tus manos.

¿Tienes un indulto? Úsalo. ¿Tienes solamente tres partidos registrados y el resto de los partidos inhabilitados? Usa los habilitados. La oposición tiene que aprender a navegar en estas aguas turbulentas, no a claudicar, porque yo dije que si el indulto… sí, lo dije y lo ratifico. Ah, pero me lo dieron, y si me dan el pasaporte, ¿lo acepto o no lo acepto? Claro que lo acepto. Yo entré hoy a Venezuela con pasaporte italiano, entré como ciudadano italiano, es distinto que entres a tu país como ciudadano venezolano.

En el pasado no lo pude hacer porque me tienen bloqueado. Ah, ¿si me desbloquean no lo uso porque es el régimen? Con esa necedad es que yo no milito con mucha gente. Además de los obstáculos que tenemos, ¿ nos auto obstaculizamos?

Peligro latente

Aunque su llegada pasó sin contratiempos, no descarta las acciones en su contra durante los próximos días.

“Si hemos concluido que no estamos enfrentando a un gobierno, sino a un régimen, es obvio que siempre el peligro y la espada de Damocles la van a usar contra nosotros. No me acusan ya por lo ocurrido en el pasado, pero me pueden montar los peines del presente, por decir algo, y acusarme, como en efecto lo está haciendo la alcaldesa de Upata, así como en El Callao y Santa Elena, que hubo conatos de saqueos y dicen que fueron orquestado por mí, todo eso puede ser maniobra para fregarte”, afirmó.

Agregó: “Pero la idea y la habilidad nuestra tienen que ser estar conscientes de todos los riesgos y los peligros que podemos correr. Además de esos están otros adversarios naturales porque hemos abierto peleas frontales, públicas y comunicacionales contra ellos, y no son ningunos angelitos y no andan desarmados tampoco. Sin embargo, concluimos que en Venezuela vale la pena pelear con las herramientas y elementos que nosotros tenemos”.

– En Caroní se han manifestado varias candidaturas a la Alcaldía y la disposición de ir a primarias. ¿En esos encuentros en agenda está previsto avanzar en la organización de ese proceso?

– Absolutamente. Esa es la razón fundamental por la que estoy coordinando reuniones aquí, porque nosotros estamos dispuestos a jugar de manera limpia y transparente en todos los terrenos. Lo que tenemos que estar conscientes es de que eso tiene fecha de vencimiento, pero algunos han tomado eso como que soy yo quien le está poniendo fecha de vencimiento. No, está en el cronograma electoral.

Si alguien quiere presentar una candidatura sobrevenida, a última hora, es porque no quiere la unidad, y eso también lo entendemos. Nosotros estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que los acuerdos políticos se den. También hay un hecho, hay un prurito entre la oposición… ese obstáculo también tenemos que allanarlo. Si la oposición venezolana no tiene capacidad para negociar entre sí, ¿va a negociar con el régimen?

Problemas a revertir

De Grazia señaló que en la oposición hay tres problemas de origen que le han causado un daño irreversible.

“El primero es que todos juegan a la hegemonía política; en segundo lugar, se reservan el derecho de admisión; y en tercero, se reservan el derecho a veto. Esos tres patrones de conducta le han hecho un daño irreversible a la oposición. Para revertirlo tenemos que darnos un baño de humildad y confiar en nuestras capacidades. Si la democracia es el fin, la democracia también tiene que ser el método”, sostuvo.

En los próximos días Américo De Grazia tendrá reuniones con aliados políticos en Caracas. El lunes 14 de junio comenzará una gira desde su natal Upata, a propósito de su aspiración a la Gobernación de Bolívar.

El diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015 residía en Italia desde el 30 de noviembre de 2019, luego de hospedarse seis meses en la Embajada de Italia en Venezuela, por las persecuciones políticas que se iniciaron a partir de los hechos del 30 de abril de ese año. Junto a él también fue desterrada a Italia Mariela Magallanes.