Américo De Grazia presenta su propuesta de gobierno y renuncia a la nacionalidad italiana

En función de su aspiración a la Gobernación de Bolívar, el candidato del Movimiento Ecológico, Américo De Grazia, emitió una carta dirigida al cónsul de Italia, en la que manifiesta su renuncia a la nacionalidad italiana para cumplir con los requisitos de la legislación venezolana para ser gobernador.

De Grazia, nacido en Upata, municipio Piar, obtuvo la nacionalidad italiana de sus padres. Esta le sirvió luego de que el régimen confiscara su pasaporte venezolano hasta terminar desterrado por más de un año.

“Por supuesto, estoy comprometiendo mi seguridad física y social. Mi renuncia a la nacionalidad italiana no es en balde, es un compromiso con Guayana. Renuncié a una nacionalidad que me prestaron mis padres porque estaba a punto de quedarme encerrado de por vida en una embajada. No es cambiar a Justo Noguera por Américo De Grazia. Hablamos de un cambio Estado empresario, por uno promotor de nuevas economía para el estado y el país”, afirmó.

Su bandera desde su gestión como diputado de la Asamblea Nacional fue la lucha contra la corrupción.

Para esta campaña también asegura que no renuncia a una nacionalidad y sus beneficios “para rendirle culto a los caudillos. Vamos a ser suficientemente transparentes. La mejor vacuna contra la corrupción es la transparencia (…) Les garantizo que las viudas de Rangel serán derrotadas. Por eso hemos sido incómodos con la clase política venezolana”.

Con el término viudas de Rangel se refirió a aquellos con nexos con el exgobernador Francisco Rangel Gómez, que en su momento fueron parte de la corrupción en su gestión y buscan el poder actualmente.

“No habrá problema en que yo como gobernador y mis alcaldes seamos indiferentes, tengamos responsabilidad o no la tengamos. En el agua tenemos injerencia y la vamos a resolver. Donde no tengamos injerencia, tendremos voz”, aseveró.

Durante el acto una representación de trabajadores de las empresas básicas hizo entrega de un pliego en el que solicitan la derogación del memorando 2792, entre otros reclamos laborales.

“Sabemos de la situación de precariedad sindical, la persecución y criminalización de la que han sido víctima los trabajadores en Bolívar. No vamos a usurpar el liderazgo de los trabajadores, le vamos a prestar nuestro micrófono, las instalaciones de la Gobernación para que puedan defender sus derechos. Invito a los demás candidatos a alcaldes que hagan lo propio, que se pongan al lado de los trabajadores”, dijo De Grazia.

Mientras es cuestionado y acusado de dividir la candidatura unitaria de los partidos del G4, representados en la tarjeta de la extinta Mesa de la Unidad Democrática, De Grazia manifestó: “Queremos unirnos con los que no tienen gasolina, gas, agua, transporte. Esa es la unidad que esperan los guayaneses, con la que estoy comprometido. Estamos en la obligación de reponer el futuro a nuestra juventud”.

De Grazia estuvo acompañado por Aquilles Sapazar, candidato a la Alcaldía de Angostura del Orinoco; José Luis Oropeza (Piar), Aquilino Márquez (Padre Chien) y Carlos Chancellor, por Caroní.

“En mi agenda de gobierno no está contemplada la palabra corrupción, no está contemplada la irresponsabilidad. Tengo el firme compromiso con Ciudad Guayana de mostrar que si se puede gobernar con eficiencia y capacidad. Son muchas las situaciones que tenemos que atender y una de las más importantes es exterminar la corrupción porque es el cáncer que nos está haciendo más daño”, dijo Chancellor.

Plan de Gobierno

Las prioridades del Plan de Gobierno del candidato Américo De Grazia se resumen en cinco puntos. El primero de ellos, los servicios públicos.

“Trabajaremos en la atención de los servicios esenciales: agua potable para los hogares, energía eléctrica confiable y segura, transporte público y gas doméstico. El brutal maltrato que en el campo de esos servicios le hacen a Guayana, reclama nuestra atención”.

Queremos unirnos con los que no tienen gasolina, gas, agua, transporte. Esa es la unidad que esperan los guayaneses, con la que estoy comprometido. Estamos en la obligación de reponer el futuro a nuestra juventud”

El segundo punto es la educación. Plantea la capacitación de maestros, aparejada con la escolarización efectiva. En tercer lugar, se refirió a los hospitales.

“El deterioro hospitalario del estado Bolívar reclama el trabajo a tiempo completo. Con la pandemia COVID-19 hemos constatado que los guayaneses mueren de pobreza, unida a la precariedad hospitalaria que desborda la entrega, capacidad y sacrificio del personal médico, enfermeras y trabajadores de la salud”.

En su plan incluye como puntos cuatro y cinco el medio ambiente y la Policía estadal.

“Entendiendo que la seguridad ciudadana es un deber fundamental del estado, la Policía estadal debe recobrar la dignidad como cuerpo y en cada uno de sus integrantes”, agregó.