Américo de Grazia: “La Gobernación de Bolívar será el megáfono de los sectores vulnerables”

@mlclisanchez

“Estamos comprometidos con esta región como ningún otro candidato”, declaró Américo de Grazia, candidato a la Gobernación del estado Bolívar por el partido Ecológico (Movev) durante su entrevista en Encuentro con el Candidato, un espacio de Correo del Caroní para conocer los proyectos de los aspirantes a la Gobernación del estado y la Alcaldía de Caroní.

De Grazia expuso los tres principales ejes de su agenda política: un cambio de modelo de gestión del gobierno regional, líneas de acción definidas para la restitución de servicios públicos, defensa de los trabajadores y agrupaciones sindicales, y el proyecto de una Guayana como territorio ecológico.

Además, propone sustituir el Estado “empresario” por un Estado promotor de nuevas iniciativas económicas y el protagonismo de la mujer en los programas sociales.

Aunque admitió que por ahora no hay recursos para hacer inversiones importantes en materia de salud aludiendo las deudas que la Gobernación del estado tiene para con la reapertura del Pediátrico Menca de Leoni y la construcción del Hospital de San Félix. “Pero no hay problema que no vayamos a atender como Gobernación. Buscaremos y encontraremos respuestas a los problemas”, aseguró.

En materia educativa, el candidato prometió que de ganar la Gobernación llamaría a actores involucrados con la educación para reimpulsar al sector educativo y fortalecer sus debilidades actuales, como Fe y Alegría y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

De Grazia ha alzado su voz en contra del Arco Minero del Orinoco (AMO) en reiteradas ocasiones. Y aunque considera que detener la violencia relacionada con la extracción ilegal de minerales preciosos debe ser una política de Estado, aseguró que desde la Gobernación se articularían las acciones necesarias para hacer una especie de cortafuegos que refrene la violencia en el sur.

“Si no restituimos la institucionalidad, es imposible. Por eso decimos que la primera estación para aganar esta lucha por la libertad es ganar la Gobernación de Bolívar. Pero tenemos que continuar la ruta hacia el referéndum revocatorio y las presidenciales”, dijo.

Agregó que, aunque hay problemas que escapan de la competencia de la Gobernación, esta, bajo su gestión, levantará su voz a favor de los sectores vulnerables.

Entre persecución y exilio

Américo de Grazia, político de 61 años de edad, fue dos veces alcalde del municipio Piar y diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) también en dos ocasiones (2010 y 2015).

De Grazia ha sido perseguido por el régimen de Nicolás Maduro durante su carrera política. En 2018, Maduro lo acusó de conspirar con las mafias del oro luego de que el candidato denunciara las violaciones de derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco (AMO).

Es por la persecución política que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para proteger su integridad física.

En 2019, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) solicitó al Tribunal Supremo de Justicia levantar la inmunidad parlamentaria de De Grazia y otros seis diputados de la AN 2015 que una semana antes habían llamado a las fuerzas armadas a desconocer al régimen de Maduro. El tribunal accedió y les imputó cargos como traición a la patria.

En noviembre de ese año se exilió en Italia, hasta que Nicolás Maduro dictó un “indulto” a 110 diputados exiliados y presos políticos, entre ellos De Grazia quien, finalmente, llegó a Venezuela en junio de este año.