Américo De Grazia desestima encuestas y tilda a dirigentes del G4 como “viudas de Rangel Gómez”

Desde la presentación que hizo el candidato a la Gobernación de Bolívar por la tarjeta de la Unidad Democrática, Raúl Yusef, sobre una encuesta de Datincorp que le da una intención de voto de casi 32%, son varios los cuestionamientos que surgieron en los factores políticos y candidatos.

Para Américo De Grazia, candidato a la Gobernación de Bolívar por el Movimiento Ecológico, “las encuestas son una película ya vista en Bolívar”. Recordó que estas se usaron en campañas anteriores y cuyos resultados electorales no reflejaron lo que vaticinaban tales encuestas.

“Ese es un guión que ha venido repitiendo permanentemente lo que hemos denominado en los últimos tiempos las viudas de Rangel, que son unos herederos también del G4, y que siempre han estado ligados de manera crematística al régimen. Lo hicieron con Antonio Rojas Suárez para favorecer a Francisco Rangel Gómez y jugar a la derrota de Andrés Velásquez. Lo repitieron dos veces más con Rangel Gómez, lo hicieron en el último proceso electoral para favorecer a Justo Noguera. Todo lo que hay detrás de eso son intereses crematísticos estrictamente”, sostuvo.

Otro de los elementos que usan es que no vale la pena votar, que si ganas no te entregan, que si te nombran protector, que si confías o no en el CNE o que si participas eres cómplice del régimen”

Agregó que le llama poderosamente la atención que la plataforma Guayana Libre, la cual lidera, “viene siendo objeto de una cayapa en la que el régimen aparece eximido de toda culpa, y hacia abajo entonces utiliza a las lloronas del abstencionismo con un discurso maniqueo permanente de que unidos no ganamos, que dictadura no sale con elecciones. Otro de los elementos que usan es que no vale la pena votar, que si ganas no te entregan, que si te nombran protector, que si confías o no en el CNE o que si participas eres cómplice del régimen”.

“Luego están los del G4, encabezada en Guayana por las viudas de Rangel, que usan también el mismo veneno inoculado por el régimen, a través de sus bots en las redes que rezan que unidos no ganamos y lo repiten como necios aquellos que se quieren hacer eco de las matrices de opinión inoculadas y sembradas por el régimen”, insistió De Grazia.

El también exdiputado de la Asamblea Nacional se refirió a un cuarto grupo. “Después están los colaboracionistas que quieren hacer ver que Américo De Grazia y Ecológico, junto a ellos somos la misma cosa, y que incluso votando por la tarjeta de ellos están votando por mí. Todo eso constituye la cayapa contra el equipo Ecológico y contra Américo De Grazia”.

Reiteró que su plataforma trabaja en lo que promovió desde que anunció su candidatura el 19 de abril, una unidad de abajo hacia arriba, la cual empezaba por las regiones al no haber decisión en Caracas sobre las elecciones. También instó al electorado a “que utilice el voto inteligente el 21 de noviembre votando por Ecológico”.

“Encuestas manipuladas”

Otro de los candidatos que reaccionó a la manera cómo se usó el estudio de opinión de Datincorp fue el aspirante a la Alcaldía de Caroní por Fuerza Vecinal, César Ramírez.

“Los estudios de opinión o encuestas como son popularmente conocidos, son estadísticas que se hacen para saber, en el caso de las campañas electorales la percepción que tiene los electores sobre un candidato determinado, los problemas de la ciudad, entre otros, y esto permite al comando de campaña diseñar una estrategia y luego ir haciendo otros estudios para ir ajustando en función de la reacción de los electores, para ello que es que se usan estos estudios de opinión en el marketing político”, dijo Ramírez en una nota de prensa.

Agregó que los comandos de campaña están presentando “encuestas manipuladas con resultados ficticios como propaganda electoral” y que busca la manipulación del voto.

“Hasta ahora, el método de encuesta no se ha utilizado para definir candidaturas unitarias que también es el propósito de los estudios de opinión, se ha utilizado solo para dar una sensación de triunfo errónea”, afirmó.

Recordó que las encuestas como método para definir candidatura unitaria, el procedimiento a seguir es que cada candidato propone una encuestadora de confianza y otra por consenso para finalmente comparar resultados y tomar una decisión.

“Si las encuestas son como estas, donde el encuestador deja de ser un ente imparcial y se convierte en un operador político no ayuda en nada a la unidad, al contrario se convierte en una perturbación”, puntualizó.

De acuerdo con la encuesta que presentó Yusef, la preferencia de los encuestados hacia su candidatura es de 31.7%, frente a un 22.4% por Ángel Marcano (PSUV) y 20.9% Américo De Grazia.

Poca voluntad unitaria

Poco después de la difusión del estudio de Datincorp se difundió un audio del presidente de esta encuestadora, Jesús Seguías, quien aclaró que los resultados debieron ser para consumo interno y no para pedir la rendición de una de las partes.

“Ha circulado una versión del estudio, que nosotros nos permitimos aclararles al equipo de Raúl Yusef, y es que el filtro que hay en el cruce de esas tablas no está ponderado, por lo que esos resultados no deben publicarse, son para consumo interno”, explicó Seguías en el audio.

Recordó que los resultados de una encuesta, hecha en un momento en específico, no significan que ese sea el resultado final.

“Ese estudio no debió filtrarse de esa manera. Nunca debió utilizarse para decirle a la otra parte que se rinda, que se entregue, que no tiene nada que buscar”, lamentó el presidente de Datincorp, quien observó que la manera en cómo se difundió la información no muestra ninguna voluntad unitaria real y sincera.