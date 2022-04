Cortos para un debate (II)

El plan energético de Biden y la economía venezolana

Con el anuncio del pasado jueves 31 de marzo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está matando varios pájaros de un tiro. Los problemas domésticos, hemisféricos, europeos y bélicos acarreados por el impacto de la guerra de invasión a Ucrania serán solucionados con medidas viables. Su gobierno usará 180 millones de barriles de reserva estratégica para aumentar el suministro de combustible. Con esa acción persiguen bajar los precios, mientras que, simultáneamente, se abocan a disminuir la demanda de energía fósil. Refiriéndose a los arrendatarios de pozos petroleros, Joe Biden apeló a los mejores valores de convivencia para decirles que reactiven los pozos inoperativos, so pena de ser multados. A pesar de las críticas de algunos sectores, los defensores de las libertades económicas han estado de acuerdo con la medida, pues con ello se frena la manipulación obscena de precios vinculada con la guerra.

Al grano y sin palabreo, los gringos están decididos a instaurar su independencia energética y así aminorar la incertidumbre causada por los altibajos del mercado. No querrían ellos caer en chantajes, como los que le hace Putin a los europeos o el régimen Chávez-Maduro al Caribe y la América Latina. Esto hace pensar en las presentes reuniones de los representantes de Washington con el gobierno de Maduro en materia petrolera, y del refrescamiento que esta apertura pareciera significar para el régimen. No sé exactamente en qué estatus estarán esas conversaciones, pero no hay que ser ducho en el tema para saber que poner a producir a Pdvsa requeriría no sólo de ingentes inversiones y una seguridad jurídica ahora inexistente, sino permitir que los otrora detestados yanquis se conviertan en los dueños del negocio. Después que la izquierda guerrillera se fajó a volar oleoductos en los años 60, ahora les toca a ellos mismos tener que besarle los pies a las transnacionales para que levanten a la petrolera nacional. En dado caso que se cristalice alguna propuesta de los gringos, el régimen cuenta con sus socios y embusteros habituales, quienes montan las sesiones de hipnosis colectiva para maquillar la humillación. Repiten y marean con palabras vacías, en el intento de crear confusión y amnesia.

Por eso es urgente traducir la propaganda a la realidad. Por ejemplo, para los que explican la llamada recuperación económica de Maduro, que durará hasta que le empiecen a quitar el dinero a los empresarios y trabajadores, les pregunto: ¿Por qué no miden más el evento? Además de ellos, hay investigadores universitarios que pueden explicar la situación en un lenguaje comprensible para el público, y responder a inquietudes y dudas. Yo por mi parte preguntaría, ¿Cuánto PTB hemos dejado de producir y cuánto nos costará volver a producirlos? ¿Cuánta fuerza de trabajo calificada y no calificada ha dejado de producir antes de tiempo, sea porque emigraron o se murieron de desnutrición y desidia? Y ahora que la educación venezolana está en el piso, como era el sueño de los ideólogos y mezquinos del chavismo, ¿cuánto millones de millones costará recuperar el nivel educativo esperado de un país realmente independiente?

Por no mencionar el escenario para cuando regrese la democracia. En vista de que el régimen acabó con las empresas de Guayana y de que le sirvió el mercado del aluminio y de briquetas de hierro a Vladimir Putin en bandeja de plata, ¿cuánto costará recuperar la producción y el mercado de esos minerales? No obstante, la mayor de las consideraciones es contar con la calidad profesional y humana necesaria para administrarlas, porque hay que recordar: fue la corrupción y el paralelismo sindical lo que acabó con las empresas básicas. Fueron las expropiaciones o robos las que desmontaron buena parte del aparato productivo, y a ellos se suma el abandono en la infraestructura y los servicios. El expediente chavista-madurista de corrupción y destrucción es nefasto y grueso.

Dorados centímetros

El personal de salud en su totalidad ha padecido los estragos de la pandemia. Han atendido enfermos, los han salvado, y también han perdido sus propias vidas en el intento. Son unos héroes, pero ni los uniformados de la dictadura ni la cúpula de Maduro se retratan con ellos. No se atreven, y, además, los ven como unos perdedores. Hay venezolanos también, quienes trabajan para alimentar a los niños desnutridos, y hasta por eso han sido perseguidos. Es larga la lista de quienes han resistido y llevado a cabo un trabajo hercúleo por el bien del prójimo. Ese heroísmo nadie se los quita, y se reconoce, porque las buenas obras traen cosechas.

Por otro lado, uno revisa los logros olímpicos de Rubén Limardo y de Yulimar Rojas, y sin duda su esfuerzo merece que nos quitemos el sombrero. Hay un detalle, sin embargo, y es que cuando el régimen se retrata con ellos, son los atletas quienes pierden, mientras la cúpula, los policías y demás uniformados buscan lavarse la imagen de los expedientes criminales ante la Corte Penal Internacional. Y con ese poder de estiércol que poseen, compran a los destacados olímpicos con cualquier cosa. Están acostumbrados a burlarse de la gente y aprovecharse de la adversidad.

Cada vez que Yulimar Rojas rompe un récord de salto triple, vuelve el escozor sobre su relación con el régimen. Más allá de los estadios y las arenas, se espera tanto de ella como de Limardo, que alcen su voz por el bien de su país, con la misma fuerza que les imprimen a sus hazañas deportivas. Y no vale decir que no saben lo que está sucediendo: sí lo saben.

No es fácil la jornada del héroe. Primero es llegar al Monte del Olimpo, encontrarse en la corte de Zeus y de Hera, y bajar de las alturas para volver a ser comunes. Ya no pueden. Y como si esa prueba no fuese lo suficientemente alta, en términos de espíritu de lucha por el bien común, vino Mohammed Ali a subir la barra unos dorados centímetros más. ¡Qué broma tan seria, Yulimar!, ya no es tan fácil ser un campeón deportivo. Antes de Ali, el estereotipo del atleta era que el de un ser con una fuerza extraordinaria, que no tenía ni sabiduría, ni intelecto ni mucho menos, pero ahora no. Vino Ali, que no era ajedrecista sino boxeador, y batió más récords fuera del ring que dentro de él.

Sea lo que fuere, hay que superar las marcas morales. El deportista, el atleta, tiene tantas responsabilidades con su comunidad y su nación; como los tenemos todos los demás.