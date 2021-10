Los derechos son para ejercerlos

@luisaconpaz

En toda Venezuela el acceso al agua potable se ha convertido en un problema. Hay protestas por todas partes, pero también hay ciudadanos que se organizan para monitorear el servicio y también proponer soluciones, como es el caso de Barquisimeto Sedienta, que tiene sus pequeños capítulos en algunas comunidades. Los servicios públicos son un derecho y los ciudadanos deben estar atentos no sólo para protestar eventualmente cuando están fallando. La organización de los vecinos permite acciones más efectivas y ayuda a la perseverancia y, con ello, logros en la mejora del servicio. En algunas comunidades tienen su grupo de chat y pueden monitorear calle por calle.

Un ciudadano es una persona que se sabe poseedora de deberes que debe cumplir, y de derechos que existen para ejercerlos y que sirven para que viva mejor, con dignidad, por eso hay que conocerlos, defenderlos, y, subrayo, ejercerlos porque son para su bien. Organizarse es una buena manera de poder defender esos derechos y de ejercerlos también.

En el preámbulo de nuestra Constitución se establece que se pretende refundar la república “para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural (el resaltado es mío). Revisemos algunos derechos que contribuyen a esa dimensión ciudadana de la participación.

Según la CRBV, vigente, tenemos derecho a la asociación con fines lícitos, a la libertad de expresión, a la participación en los asuntos públicos y al sufragio. ¿No sería bonito que, así como en su junta de condominio, cuando hay cambio, la junta saliente explica qué hizo, qué queda pendiente, qué nuevos problemas hay, lo hicieran también los servidores públicos electos? También tenemos derecho a la asociación con fines políticos y a manifestar pacíficamente y sin armas. Aisladamente somos más vulnerables.

Y antes de pasar a dar algún ejemplo de organización, así sea para que sepamos que existen, me permito recordar que también los niños, niños y adolescentes tienen derecho a participar, a asociarse, a expresarse, a defender sus derechos. A ellos hay que apoyarlos para que defiendan sus derechos. Existe la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de NNA, de la cual Fe y Alegría forma parte, así como Cecodap, Prepara Familia, entre otras.

Y ahora un ejemplo: La Gente Propone es una organización de ámbito municipal, fundada en 2015 por el Grupo Social Cesap, que promueve acciones de ciudadanos en 12 municipios de 10 estados, entre ellos Lara, Zulia, Monagas, Táchira, el municipio Libertador… impulsan observatorios de servicios públicos, activan acciones de contraloría social, recogen propuestas para resolver problemas del municipio… está cerca de la gente de a pie, además de trabajar con las redes sociales, coloca buzones en lugares públicos para recoger opiniones, denuncias y propuestas de ciudadanos, luego las organizan y hacen públicas.

Aislarse no ayuda, no resuelve nada… “La peor diligencia es la que no se hace”, suele decir una amiga mía de Ciudad Guayana. “Sálvese quien pueda” puede significar que no se salve nadie. Esperar que el maná venga del cielo, que el otro haga, no tiene futuro, y en solitario uno se cansa más rápido.

¿Y usted piensa quedarse sin hacer nada?