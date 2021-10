Conversaciones imaginarias con los candidatos    

@luisaconpaz

Respetables candidatos a alcaldes y gobernadores:

Aunque no conozco los nombres de todos ni sus “hojas de vida”, quiero pensar que la mayoría de ustedes sabe que los cargos para los que se postulan son de mucha importancia, y que los que ganen se convertirán es “servidores públicos” y no en dueños de parcelas. Además les tocará trabajar en un momento en el cual Venezuela se encuentra en medio de una emergencia humanitaria compleja, o sea, no hay dimensión de la vida del venezolano que no esté complicada; para decirlo de otra manera, cualquier acción en este país se convierte en una carrera de obstáculos.

Se supone que deben conocer la situación de los contextos para los cuales se han postulado. Los problemas principales de los ciudadanos, así como las potencialidades de estos. Les aconsejo que, en vez de hablar mucho, escuchen mucho. Si han hecho un esfuerzo por poner los 5 sentidos para conocer esas realidades, sabrán que hay problemas que angustian a la mayoría, y les quita energías para crear, producir, como la mala calidad de los servicios públicos, por ejemplo. El agua que no llega por tuberías, los apagones que nada tienen que ver con iguanas malvadas sino por falta de mantenimiento y gerencia. O el tema de la escasez de combustible que agobia a los productores del campo, los arruina también, e imposibilita la vida normal de los citadinos y el acceso de estudiantes a sus colegios y universidades. Claro, yo sé que ustedes no son responsables de la industria petrolera, pero sí son responsables del transporte público y del bienestar de los ciudadanos.

Sería bueno también que conocieran la situación de la educación… Hay escuelas que dependen de las gobernaciones y también centros de educación inicial que dependen de las alcaldías. Por si acaso, eso está contemplado en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Régimen Municipal, literal E. ¿Se la leyeron completa? Quiero recordar a los alcaldes que esta es una etapa de la vida del niño súper importante. En esa edad los niños y niñas aprenden con mucha facilidad… expertos internacionales aconsejan que si hay pocos recursos se inviertan estos en esta etapa… y sería bueno que supieran que en esta etapa ha bajado considerablemente el número de inscritos, según datos de Encovi. No es mala idea que si no conocen los datos de esa última encuesta, se la lean, les dará una idea de la gravedad de la situación.

Me gustaría saber qué planes tienen para proteger de manera integral a los niños, niñas y adolescentes no sólo en cuanto a la prevención de todo tipo de violencia, y al fomento el buen trato, tal como lo establece la Lopnna (artículo 32 A). Es verdad que deberían existir políticas nacionales en ese aspecto, pero no existen, tal como lo reseña la Redhnna. Les recomiendo que se lean los informes completos sobre el tema. Y les recuerdo que los derechos de los NNA son prioridad absoluta, según la CRBV y la Lopnna.

Siguiendo con las propuestas que me gustaría saber, lo referente a la atención primaria en salud y servicios de protección para la primera y segunda infancia. Esto es con los candidatos a alcaldes, según en artículo 57 ya citado anteriormente.

La verdad es que deberíamos conocer los planes completos que los candidatos tienen. Presentarlos públicamente es deber de ustedes, al menos para los que aspiran a las alcaldías, así lo establece el artículo 86 de la ley mencionada.

Algo que tiene que ver con todos los candidatos. Sepan que los electores y electoras tenemos derecho a pedir cuenta de su gestión, según el artículo 66 de la CRBV, así que no se molesten cuando se lo pidamos. Ustedes administrarán recursos públicos, no los pueden gastar por capricho. Y recuerden también que toda persona tiene derecho de dirigir peticiones a cualquier autoridad o funcionario público sobre los asuntos de la competencia de éstos, y de obtener oportuna respuesta (artículo 51 de la CRBV).

Les recuerdo también que, según el artículo 72 de nuestra carta magna, todos los cargos de elección popular son revocables, transcurrido la mitad del mandato. No es que “yo me quedo aquí porque me quiero quedar”.

En fin, les recomiendo leerse la CRBV y las leyes que tienen que ver con sus responsabilidades, porque eso de ser alcalde o gobernador es una cosa muy seria, y porque, además, la mayoría de los venezolanos estamos pasando mucho trabajo y necesitamos que se vayan resolviendo los problemas. Independientemente de quien gane, deberán gobernar para todos, no sólo para los que votaron por los ganadores. Como lo hizo Mandela cuando ganó las elecciones en Sudáfrica.

Finalmente, si alguno de ustedes se considera católico, le sugiero leerse la encíclica Fratelli Tutti, del papa Francisco, en la cual hay unos párrafos interesantes sobre la buena política. Esa es la que queremos y necesitamos: la buena política, esa que se preocupa y ocupa del “bien común”.