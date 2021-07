El necesario impulso para el Acuerdo de Salvación Nacional

@ottojansen

En un trance largo, harto prolongado, de enorme crisis en todos los planos de la vida de Venezuela, no estamos para la espectacularidad y los efectos electrizantes; la población pide acciones concretas, fuera de retóricas, y hasta prefiere que la dejen lidiar “por sí misma” con sus penurias. Nos encontramos, además, con la sombra de la muerte, que toca puertas puntualmente ahora por la pandemia, agravada por la carestía y la desorganización de los operativos de vacunación.

De allí parte la propuesta de encontrar soluciones inmediatas, pero con la consistencia de que el foso institucional, político, económico y social no pueda ser una consigna. Ni siquiera puede ser el voluntarioso llamado al voto teniendo, en el mejor de los casos, algunas condiciones que apertrechen la decisión soberana, aspecto que no cuenta en este momento para cualquier sufragio. Se trata de lograr plenamente mecanismos sólidos y de garantías en el tiempo, para que puedan ensancharse las vías del estado de derecho y del desarrollo.

Por eso la propuesta del Plan de Acuerdo de Salvación Nacional, impulsado por la legítima Asamblea Nacional y Juan Guaidó, tiene sentido, con la justa conciencia de los esquinces y sinuosidades que el proceso revolucionario con su carga totalitaria implica. Esto también significa que el camino no se detendrá con unas elecciones o un posible y deseado acuerdo, si no que a los factores actuantes – de expresión de la alternativa libertaria- les tocara la lucha consecuente por ahondar los mecanismos de estabilidad democrática en el país. Son demasiadas las trincheras creadas (que sabrán mimetizarse seguramente como ocurre en este tipo de procesos) por el chavismo, como para pensar que instituciones sin la ayuda internacional o sin la calificación de quienes la integren serán per se agentes de transformaciones y de cambios.

Pero para los venezolanos y guayaneses que hemos llorado las víctimas del ataque político revolucionario, que seguimos presenciando persecuciones a quienes disienten o muestran verdades al régimen, que sabemos del horror en la que pierden la vida los presos políticos, y a la gente que ha visto morir de hambre a familiares, ha visto la ruina de sus inversiones, que viene contemplando la deshumanización de los gobernantes rojos enfrascados en sus riquezas y cálculos; a ese ciudadano, al presentársele un pergamino de acciones, muchas de ellas parcialmente ensayadas (las negociaciones), o descubrir los lances de dirigentes políticos ávidos de sus propias posiciones y negadores del esfuerzo unitario (casos Capriles, López y Machado), se les ha hecho cuesta arriba entusiasmarse con una propuesta de Acuerdo de Salvación Nacional, que explica con detalles y firmeza el restablecimiento de la vigencia del orden constitucional (desde la atribución de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y la figura del presidente interino) en cuanto al punto electoral (cronograma con elecciones presidenciales, parlamentarias y regionales), que no ha tenido validación interna, ni externa desde 2018.

El acuerdo motiva razones para la facilitación de la ayuda humanitaria, para un país en emergencia social y económica, y propone de forma inmediata la implementación del Plan Nacional de vacunación que garantice la vida de los venezolanos ante riesgo por el COVID -19.

En Bolívar se salva quien pueda

Las movilizaciones del 5 de julio en toda Venezuela, con sus altas y bajas, han impulsado un poder popular sustancial, un evidente refrescamiento en coyuntura de pocas buenas noticias para la causa democrática: ¡Prende el Acuerdo de Salvación Nacional! Es convincente; hay apoyo. Esto merece la celebración que supone ir dejando atrás las trampas impuestas por el gobierno de otorgarse legitimidad al costo que sea, y dejar en claro ante la opinión pública el papel colaboracionista -con negocios incluidos- que ha jugado con rudeza los denominados “alacranes”, la “mesita” y afines locales a esa “oposición” financiada por el socialismo del siglo XXI.

Mientras tanto, en la extensa Guayana, el panorama es de ir por sobre decisión de los factores opositores nacionales (de participar o no hacerlo) a las elecciones regionales convocadas por Maduro. La amplia mayoría de los partidos en el estado Bolívar (los tradicionales institucionalistas y los otrora contestatarios) no pretenden aguantar la exigencia del compromiso de luchas con la gente hasta obtener una solución que involucre a la Republica y prefieren entenderse con los revolucionarios, lo que seguramente les permite tranquilidad, beneficios personales y grupales, en esta difícil coyuntura. Podrán, de ese modo, continuar enarbolando banderas de una democracia vacía de derechos colectivos. Apuestan, y esto es un secreto a voces, a tener los candidatos que sean, aun sin condiciones, que por supuesto permitirán las archiconocidos fraudes del régimen.

El acuerdo que trabaja Guaidó con la comunidad internacional, en esta región, ha sido interpretado por los políticos como una versión libérrima de sálvese quien pueda. Toca entonces a los guayaneses que han aguantado los embates del totalitarismo; a esa mayoritaria población que nunca gana con estos parapetos electorales, descubrir lo mejor que tal vez quede en esos partidos, extraer fuerzas de sus principios y de su coraje democrático e imponer las luchas, ejemplaridad y dirección que los “vivos del política regional han vendido (los viejos aliados de Rangel Gómez y los nuevos alacranes), hacia la restitución de la democracia, el progreso y la libertad.