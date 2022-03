Guachimán de democracia en tiempos de guerra

@OttoJansen

“La política la inventó el diablo” es una frase atribuida al expresidente Carlos Andrés Pérez, el mandatario con cuya destitución de alguna manera (coinciden textos y analistas) se inició el tobogán de las pesadillas sociales, económicas y políticas que ahora repetimos en un laberinto sin puertas aparentes. Aquel líder que, como buen representante de una época de disciplina y de alta mira por el ejercicio público y conocedor al “pelo” de la idiosincrasia nacional, habría de referirse a la dinámica de inverosímiles capítulos, pintorescas estratagemas, conductas y maniobras que se dan en la actuación del campo político venezolano, donde él mismo fue ejemplo y víctima connotada.

Luego de muchos años de su fallecimiento, hay quienes parecen copiar y mejorar, por lo que se observa, todas estas tretas donde no hay respeto por las formas y el fondo; algo de lo que la población, y de manera particular las nuevas generaciones, vienen desdeñando y en masas distanciándose. La revolución bolivariana echó mano de la post verdad, la mentira con trazos de realidad para engatusar la opinión pública, solo que después de 22 años, es una verdadera charada, que en las regiones es sinónimo de humor triste y trágico, que nadie, por instinto y por cansancio, cree. Quebraron con la corrupción y la indolencia las empresas básicas y sin pudor dicen que están produciendo. Tienen un desastre y un enredo con el servicio de agua en todo el estado, y salen en los pocos medios existentes, publicitando la visita a las plantas potabilizadoras, en respuesta a una solitaria legisladora local que fue simplemente a observar el estado ruinoso de estos equipos, que las comunidades de los municipios vienen denunciando por años y que además se sabe que los presupuestos se los tragaron las maniobras y publicidad gigantesca de la gestiones de Rangel y de Noguera, “padres” de los funcionarios responsables actuales. Se sacan fotografías con los escombros del Jardín Botánico de Ciudad Bolívar, un espacio dejado al abandono por las mismas gestiones que ahora son reelegidas y que ha sido mil veces denunciado por los bolivarenses de todos los estratos. Son los juegos de la mentira y los espejismos políticos relacionados con el poder socialista.

Sin embargo, los entuertos de las organizaciones denominadas opositoras, su comportamiento tartufo, su dobles para encarar la lucha que los guayaneses esperan recia, firme y coherente, no dejan de ser pocos, e igualmente “cómicos”, cuando al contrario de lo que ha podido anhelarse, se han convertido en saqueadores de los pírricos recursos de las campañas electorales trucadas; dirigentes combativos convertidos en plastilina para cuidar sus intereses particulares, partidos clásicos, impulsores del vaivén de las palabras y recuerdos para no enfrentar las acechanzas del régimen en esta Guayana nuestra. Así vamos con un ejercicio político que no sirve para el presente ni se prepara para el futuro, no tiene que ver con servicio público, y menos da un paso atrás en sus mañas y componendas.

¿Sabes quién vino a cenar?

De este modo entramos en el capítulo de la geopolítica y la guerra para desembocar en la jugada norteamericana de esta hora; aproximada a dejar en vilo, ojalá que no, una sólida política de Estado en el caso de Venezuela. Basta repasar las afirmaciones del embajador James Story para constatarlo. La tradición tiene en las relaciones entre los países un lenguaje eufemístico, limpio de todo énfasis, que en la mayoría de los casos termina diciendo nada al ciudadano común ni aportando las soluciones que de sus expresiones se esperan. A esto nos hemos estado acostumbrando, solo que con el correr de los tiempos con creces ha quedado demostrada la inutilidad de organismos mundiales para materias de su competencia y la inmensa hipocresía de su lenguaje.

Los embates totalitaristas, que no son poca monta, se pusieron en el tapete con la actual invasión de Putin a Ucrania. Ya no se trata de las aventuras latinoamericanas con Cuba a la cabeza o el secuestro del Estado democrático, como ocurre en nuestro patio. Se trata de uno de los países con derecho a veto en la ONU, que se abroga el tupé de pasar por sobre el derecho internacional en función de su superioridad y una torcida interpretación de orígenes de las naciones en el conflicto. Frenar el cálculo de control ruso, su visión imperial e indiferencia a los derechos colectivos, ha tenido una reacción importante con características inéditas de los gobiernos libres del mundo. Pero he aquí que salta la liebre para esta parte del globo terráqueo y lo que podía pensarse como extensivo, sobre todo para los venezolanos atropellados por los desmanes del socialismo del siglo XXI, resulta que en el discurso de condena se vuelve opaco en el manejo de los principios, en aras de ganar posiciones en la geopolítica que en estos instantes, como lo han repetido hasta el cansancio los expertos, es hartamente riesgoso, por no decir que puede significar la entronización del autoritarismo en las ya destruidas calles nuestras.

Se manifiestan quizás los residuos del lenguaje del comodín, esa política sin el componente humano y de justicia que dejará, de reafirmarse, a pueblos que luchan por la libertad seguir “pedaleando” por alcanzar la palabra y los hechos, sin menoscabo de la verdad.