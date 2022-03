En Bolívar la devastación sigue su curso

@OttoJansen

Repaso una nota publicada en El Ucabista, del año 2018, sobre la presentación del último texto del comunicólogo Antonio Pasquali: “La devastación chavista. Transporte y comunicaciones”. Hace varios meses hice alguna referencia a este libro, siguiendo los comentarios que de distintas voces se suscitaron en su momento. En aquel instante pasé por alto las palabras del acto de Jesús María Aguirre, s.j., que aquí aprovecho como centro de reflexiones, en el actual panorama pesado, con la voz de Guaidó y la Asamblea Nacional invitando a persistir en las luchas por la construcción de la alternativa democrática exitosa para Venezuela.

Con la presencia del recordado Pasquali, el padre Aguirre manifestó: “El momento actual nos exige pasar de unas comunicaciones autoritarias con masas sumisas, cuyas bocas están cada vez más reducidas más a comer que a expresarse, a otras más dialogales, abiertas y democráticas, en que las cadenas no obliguen a callarse. Este acto nos impele a levantar la voz unánime contra las amenazas prepotentes del amo y a promover una revuelta comunicacional”. De un muy completo análisis que aborda el libro, igual la nota resalta del prólogo del reconocido filósofo y autor: “Al proyecto político hegemónico-militarista en acto de destruir lo existente para mejor manipular un país y someterlo a extemporáneos y delirantes designios… la inteligencia nacional debe oponer hoy implacables revelaciones y denuncias, y mañana el profesionalismo y la honesta voluntad de construir un mundo de libertades consensuadas en una Venezuela mejor”. Ese fue el párrafo base de mis pasadas observaciones. Importa, en el presente, entender parte de las especificidades de la devastación chavista que tiene morada en el extenso estado Bolívar que no es poco, ni intrascendente. Se ahonda cada semana que pasa, desde la guiatura revolucionaria, máquina de destrucción continua que no asume responsabilidades de sus actos de gestión ni de ninguna otra naturaleza, y que además nunca ha sido su objetivo rendir verdaderas cuentas.

Por estos mismos días se publicaron videos del mar de huecos y fango que presenta la Troncal 10, vía que une a Ciudad Bolívar con los municipios del sur del estado: esto no es nuevo. Las fluctuaciones del servicio eléctrico en Ciudad Bolívar (como en Ciudad Guayana o los pueblos de Sifontes o Cedeño) están a la orden del día; nada novedoso con el paréntesis de afiliación de la desaparecida compañía privada de Elebol, a Corpoelec, que en el discurso chavista debía mejorar radicalmente el servicio. Ya nos acostumbramos a ver los esqueletos de las quebradas empresas básicas. Ya son normales los contingentes de la población del municipio Caroní viviendo del comercio menor en la economía de crisis que permite la sobrevivencia. La devastación de hospitales, escuelas y universidades, de todos los servicios públicos y por supuesto la precariedad de las comunicaciones, son expresión de la involución; se suman las numerosas cárcavas que se agigantan en Ciudad Guayana. Así, a los ojos de los guayaneses se retrata la destrucción que sigue su crecimiento desde la selva adentro con el extractivismo salvaje y depredador del proyecto del Arco Minero.

Pérdida de la memoria y de la democracia

Pero si este es el escenario físico y de infraestructura propagado en el territorio de Bolívar, la demolición de la cultura y el conocimiento del gentilicio guayanés, aun cuando menos a la vista, es también obra de esa devastación que se nutre de la incapacidad, la indolencia, ignorancia y los cálculos políticos en los que, como ahora, la autoridades locales son instrumentos del objetivo de borrar la memoria regional, “portadora del comportamiento capitalista”.

La abandonada historia local, de limitado dominio, y las igualmente arrinconadas costumbres cívicas de los pueblos, son extinguidas con la indiferencia a la conservación de los procesos vividos por Guayana en los últimos 50 años, y todavía más, aquellos de mayores lapsos. Allí está la propaganda manipulada de muchos episodios y por supuesto con la posverdad que construye los relatos -con “próceres” o logros o imaginarios- a la medida de los fines socialistas. Por lo tanto el discurso de la alternativa libertaria no es “administrativo”, de tan solo vocear la opción electoral. No se trata de la exclusiva escogencia de individuos y organizaciones lo que es prioritario para las mayorías. Las trasformaciones en lo económico, social, político y cultural, son un clamor indetenible en Bolívar. Es la esencia de un sólido programa, para lo cual debe existir convicción de que es la democracia el objetivo y no una conformista y pasiva posición ante la injusticia; un guiño a los poderosos con la pantomima de la presencia en instituciones inútiles que no permiten el protagonismo ciudadano.

El padre Aguirre y Antonio Pascualli, en la presentación del texto del que hablamos, condensan sabiduría en dos frases que dibujan el reto de Guayana: revuelta comunicacional e inteligencia nacional. Por una parte, la revuelta ha de ser más amplia. Por la otra, ir hacia la conjunción de la inteligencia. En este caso regional, es obligatorio, para no seguir apoyando la visión colaboracionista y farsante (que Guayana conoce en demasía), empeñada en voltear la mirada y acallar la voz frente a la destrucción.