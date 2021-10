Terremoto de magnitud 5,9 en Pakistán causa al menos 20 muertos y 300 heridos

Al menos 20 personas murieron, entre ellas varios niños, y más de 300 resultaron heridas en un terremoto de magnitud 5,9 grados en la escala abierta de Richter que golpeó este jueves el suroeste de Pakistán, donde continúan las labores de rescate.

El terremoto de 5,9 grados ocurrió hacia las 3:30 (22:30 GMT del miércoles) cerca de la ciudad de Harnai, en la provincia de Baluchistán de Pakistán. Se registró a 9 kilómetros de profundidad, según el Servicio Geológico (USGS) de Estados Unidos (EE.UU.).

“Hasta ahora 20 personas murieron y más de 300 han resultado heridas. Dos helicópteros han llegado a la ciudad de Harnai para transportar a los heridos graves por aire a Quetta”, la capital regional. Así lo indicó Noor Khan, un oficial de la sala de control de gestión de desastres de la provincia.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres envió personal a la zona afectada, además de equipos médicos y víveres, mientras recopilan información sobre los daños, añadió Khan.

A magnitude 5.7 earthquake struck southern Pakistan, killing at least 20 people and injuring hundreds https://t.co/FvdXyTYCgL pic.twitter.com/a9eRcVirYX

Localizando sobrevivientes

El ministro del Interior de Baluchistán Mir Ziaullah Langau confirmó el número de fallecidos, entre los que se encuentran varios niños. También precisó que el sismo ocurrió cuando la gente dormía, lo que amplió la dimensión de la catástrofe.

Los servicios de rescate están tratando de localizar a supervivientes bajo los escombros de viviendas y muros. “Se ha impuesto el estado de emergencia en el distrito de Harnai”, incluida la llamada de urgencia al personal hospitalario, explicó Langau.

Earthquake kills at least 20 people and leaves 200 more injured in Pakistan pic.twitter.com/Py45xG8VXG

— The Sun (@TheSun) October 7, 2021