Sin avances para un cese el fuego culmina encuentro Rusia-Ucrania en Estambul  

Las reuniones de este jueves en Estambul entre los cancilleres de Rusia y Ucrania, con la mediación del canciller de Turquía, Mevlut Cavusoglu, no lograron avances en cuanto a la habilitación de un corredor humanitario para evacuar la ciudad de Mariúpol, sitiada por las tropas rusas y en la que en las últimas horas, por una escalada de violencia, se han registrado centenares de civiles heridos.

Este encuentro, gestionado por el Gobierno de Turquía, es el de más alto nivel entre los dos países desde que comenzó la guerra el 24 de febrero. Ambos representantes ofrecieron conferencias de prensa simultáneas en duelo y dejaron en claro que no habían logrado ningún progreso.

Del encuentro no se derivó un alto el fuego, tema que, según el canciller ruso, Serghei Lavrov, no estaba sobre la mesa. “No me asombra que Kuleba haya dicho que no logramos llegar a un acuerdo sobre el cese del fuego: aquí no debíamos hablar de un cese del fuego”, citó ANSA.

La guerra de Rusia en Ucrania entró este jueves en su tercera semana, desde que el 24 de febrero Vladimir Putin ordenó los ataques.

Lavrov afirmó que Putin está dispuesto a un encuentro con Zelenski si esta reunión aporta un “valor añadido” y no se organiza tan solo por celebrarla, reseñó EFE.

Por su parte, el ministro de Exteriores ucraniano Dmitro Kuleba indicó tras una reunión con Lavrov, que acudió “con un objetivo humanitario: abrir un corredor humanitario para la gente que quiere salir de Mariúpol. Desafortunadamente el ministro Lavrov no estaba en posición de comprometerse”.

El ministro dijo que la reunión “había sido fácil y difícil a la vez”, al mantener Lavrov “su habitual discurso sobre Ucrania”, y subrayó que su propio propósito en la entrevista había sido humanitario.

Kuleba también se reunió con Rafael Mariano Grossi, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Kuleba escribió en Twitter que Grossi discutió “formas de garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares en Ucrania en medio de la invasión de Rusia. Insisto: Rusia debe retirar inmediatamente sus fuerzas de las centrales nucleares de Chernobyl y Zaporizhzhia para evitar un desastre en Europa”.

Ucrania informó el miércoles 9 que los bombardeos rusos habían dejado sin electricidad los mecanismos de enfriamiento de la planta nuclear de Chernobyl y que había riesgo de fuga. Posteriormente, la OIEA informó que la situación estaba controlada.

Ayuda humanitaria urge en Mariúpol

Las víctimas tras nueve días de ataques rusos a la ciudad ucraniana de Mariúpol suman 1.207, afirmó el alcalde de esa ciudad. En los primeros nueve días de asedio ruso “murieron 1.207 pacíficos residentes de Mariúpol”, se lee en un mensaje en Telegram de las autoridades ciudadanas, que incluye además un video del alcalde Vadym Boichenko luego que un ataque ruso destruyera un hospital pediátrico de la ciudad.

La ayuda humanitaria se necesita con mayor urgencia en Mariúpol, afirman las agencias europeas, donde 400 mil personas han estado atrapadas durante más de una semana sin comida, agua ni electricidad. El ayuntamiento dijo que el puerto había sido objeto de ataques aéreos este jueves por la mañana, un día después de que Moscú bombardeara lo que Ucrania llamó un hospital de maternidad en funcionamiento allí.

Más de 1 millón de niños huyeron de Ucrania hacia países vecinos en menos de dos semanas desde el inicio de la invasión rusa. Así lo alertó la directora de Unicef, Catherine Russell, que agregó que al menos 37 niños murieron y 50 quedaron heridos en el conflicto.

Russell se dijo “horrorizada” por el ataque de Moscú contra un hospital pediátrico en la ciudad de Mariúpol. “Si se confirma, es la prueba del horrible tributo que esta guerra está imponiendo a los niños y las familias ucranianas”, agregó.