Nobel de Física reconoce los aportes a los sistemas complejos y los estudios del clima

Los científicos Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann y Giorgio Parisi fueron distinguidos este martes con el Nobel de Física 2021 por sus “contribuciones pioneras para nuestro entendimiento de los complejos sistemas físicos”, entre ellos el clima, comunicó el Instituto Karolinska en Estocolmo.

Este premio reconoce los nuevos métodos para describir sistemas complejos y predecir a largo plazo su comportamiento. Uno de ellos, de vital importancia para la humanidad, es el clima de la Tierra.

En su argumento, la Real Academia de las Ciencias Sueca señaló que los sistemas complejos se caracterizan por la aleatoriedad y el desorden, y son difíciles de entender. El galardón de este año reconoce nuevos métodos para describirlos y predecir su comportamiento a largo plazo.

“Los descubrimientos reconocidos este año demuestran que nuestros conocimientos sobre el clima se apoyan en una sólida base científica, basada en un riguroso análisis de las observaciones”. Así lo dijo en la rueda de prensa de presentación Thors Hans Hansson, presidente del Comité Nobel de Física.

Todos los galardonados de este año han contribuido a que “conozcamos mejor las propiedades y la evolución de los sistemas físicos complejos”.

Manabe y Hasselmann fueron premiados conjuntamente con una mitad del Nobel de Física “por el modelado físico del clima de la Tierra, cuantificando la variabilidad y prediciendo de manera confiable el calentamiento global”.

La otra mitad del premio recayó en Parisi. En particular, “por el descubrimiento de la interacción del desorden y las fluctuaciones en los sistemas físicos desde escalas atómicas a planetarias”.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5

