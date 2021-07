Más de 400 evacuados por avance de incendios en California

Más de 400 habitantes tuvieron que ser evacuados de sus casas este lunes en las cercanías del Parque Nacional de Yosemite, en California, por el avance de las llamas de uno de los múltiples incendios que estos días ocurren en el oeste de Estados Unidos.

El fuego, bautizado como River y que quema en el condado de Mariposa, ya lleva más de 3.200 hectáreas calcinadas y ha destruido 5 construcciones. Así lo informó en una rueda de prensa este lunes el portavoz del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire), Jaime Williams.

La región en la que se declaró este incendio el domingo está registrando temperaturas altísimas de más de 42 grados. Esto acelera la propagación de las llamas y dificulta enormemente el trabajo de los bomberos, que por el momento solo han logrado contenerlo en un 10%.

En paralelo al de River, que ha dejado cientos de evacuados, otros incendios siguen su avance en California. En el Norte del estado otro fuego ha quemado hasta ahora casi 36.400 hectáreas, 3 veces la superficie de la ciudad de San Francisco. Se trata del incendio forestal más grande en lo que va de año en ese estado, informó este lunes el Servicio Forestal de EE.UU.

#RiverFire off Oak Grove Road and Oak Grove School Road in Mariposa County remains 9000 acres and 10% contained. @CALFIREMMU https://t.co/JPDHjb9JJs pic.twitter.com/JxungSkvp1

— CAL FIRE (@CAL_FIRE) July 13, 2021