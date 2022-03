Fuerzas rusas matan a periodista estadounidense y dejan herido a fotógrafo

Fuerzas rusas habrían matado al periodista estadounidense Brent Renaud y dejado herido al fotógrafo Juan Arredondo, en un ataque en Irpin, cerca de Kiev, según informó el jefe de la Policía de la región de Kiev, Andrii Nebitov, y recoge la prensa de Ucrania.

“Los invasores matan incluso a periodistas de medios internacionales que están intentando mostrar la verdad de las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania”, afirmó Nebitov a través de una publicación en Facebook.

“Hoy, un corresponsal de 51 años del famoso periódico The New York Times ha muerto tiroteado en Irpin. Otro periodista ha resultado herido. Ahora mismo estamos intentando sacar a la víctima de la zona de combate”, apuntó Nebitov.

En la publicación aparece una fotografía de la identificación de Renaud de The New York Times y otra de su pasaporte que confirma que se trata de un ciudadano estadounidense, pero el medio ha confirmado después que el periodista no estaba cubriendo el conflicto para ellos, y llevaba siete años sin colaborar.

El periódico neoyorquino sí ha trasladado el pésame a sus familiares. “Estamos muy apenados por la noticia de la muerte de Brent Renaud”, publicó en Twitter el subdirector del NYT, Cliff Levy.

Levy explicó que Renaud trabajó durante muchos años como cámara y fotógrafo para el diario; pero que no lo hacía desde 2015 y en estos momentos no estaba en nómina del periódico. “Se ha informado de que trabajaba para el Times porque llevaba un carné de prensa que fue emitida hace muchos años para un trabajo”, indicó Levy.

El fotógrafo estadounidense de origen colombiano Juan Arredondo resultó herido en el mismo ataque, cuando las tropas rusas abatieron el coche en el que se encontraba en la localidad de Irpen, al oeste de Kiev.

Juan Arredondo, nacido en Colombia y ganador del World Press Photo, estaba con el documentalista estadounidense Brent Renaud, y explicó en un vídeo difundido por el Parlamento ucraniano en su cuenta de Twitter, cómo sucedió el suceso.

“Estábamos cruzando el primer puente en Irpen. Íbamos a grabar a otros refugiados yéndose, íbamos a coger un coche que alguien nos ofreció para llevarnos al otro puente. Cruzamos el puesto de control y empezaron a dispararnos, así que el conductor dio la vuelta y continuaron disparándonos”, explicó en el clip mientras estaba siendo atendido en una camilla del hospital de Okhmatdyt.

“Mi amigo Brent Reanud fue disparado en el cuello y lo dejaron atrás. Y nos separamos”, afirmó el fotógrafo en el vídeo de un minuto de duración.

EE UU promete consecuencias

El Gobierno de Estados Unidos prometió este domingo aplicar las “consecuencias apropiadas” por la muerte del periodista de ese país Brent Renaud, quien, según la Policía de Kiev, fue abatido por fuerzas rusas en la localidad ucraniana de Irpin.

En una entrevista televisada con el canal CBS, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que lo ocurrido es “chocante y horroroso” y aseguró estar en contacto con las autoridades ucranianas para lograr más información al respecto que permita al Gobierno estadounidense tomar las “consecuencias apropiadas”.

“Los rusos han disparado contra civiles, contra hospitales, contra lugares de culto y contra periodistas”, lamentó Sullivan.