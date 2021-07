Francia celebra su Día Nacional con desfile de 5.000 funcionarios del Ejército y mascarillas

Francia celebra este miércoles su Día Nacional recuperando algunos de sus clásicos, como el desfile militar que tuvo que ser prácticamente anulado en 2020 por la COVID-19, pero preparándose para un nuevo régimen de restricciones ante la llegada, considerada inevitable, de la cuarta ola epidémica.

Esta vez, el tradicional desfile militar en la avenida de los Campos Elíseos pudo desarrollarse de forma normal en lo que respecta a la participación de los miembros del Ejército, con 5.000 implicados. El año pasado quedó reducido a una ceremonia en la Plaza de la Concordia.

El presidente francés Emmanuel Macron quiso restituir la solemnidad y el lujo en la que es, en medio de los uniformes, la principal ocasión del año en la que su figura institucional es la gran protagonista por encima de cualquier debate político. Todo ello, a poco más de 9 meses de las elecciones en las que se jugará su continuidad.

Sin embargo, las muestras de que las condiciones no son normales quedaron en evidencia. En la tribuna de autoridades, la regla era la mascarilla para todos aunque estuviera al aire libre. En contra de lo que era la costumbre, no había ningún jefe de Estado extranjero invitado a la ceremonia del Día Nacional de Francia.

Más patente todavía era en las zonas de público en las aceras de la avenida. Solo pudieron acceder 10.000 personas (igualmente con mascarilla), frente a las 25.000 habitualmente. Para hacerlo, tuvieron que pasar no solo los controles policiales de seguridad, sino probar que tenían un certificado sanitario.

Es decir, que terminaron la pauta de vacunación contra el coronavirus, que superaron la enfermedad hace menos de 6 meses o que disponían de un test negativo.

A French trainee soldier proposed 💍 to his partner on the Champs Elysees shortly before President Emmanuel Macron rode down the boulevard in a military jeep during Bastille Day celebrations https://t.co/HPlXTfte8F pic.twitter.com/QNJEvWmzGd

— Reuters (@Reuters) July 14, 2021