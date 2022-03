Embajador de Nicaragua en la OEA reclamó por los presos políticos

El embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo MacFields, reclamó este miércoles por los presos políticos que mantiene la administración de Daniel Ortega, que calificó sin ambajes como una “dictadura”.

“Denunciar a la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Tengo que hablar, aunque tenga miedo, tengo que hablar, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos”, afirmó MacFields ante el Consejo Permanente de la OEA.

En 2021 Daniel Ortega fue reelecto para un cuarto mandato, en medio de serios cuestionamientos al proceso electoral y la eliminación sistemática de opositores a través de una “ley de seguridad nacional”. En Nicaragua hay al menos 170 presos políticos, y desde las protestas antigubernamentales de 2018 se han registrado 350 muertos.

La posición del funcionario nicaragüense se da luego de la condena a ocho años de cárcel a la periodista y excandidata presidencial, Cristiana Chamorro, por presuntos delitos relacionados al lavado de dinero. Pedro Joaquín Chamorro, hermano de Cristiana, también recibió nueve años de condena y permanecerá recluido en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía, conocida como El Chipote.

MacFields dijo que días antes de anunciar el retiro de Nicaragua de ese organismo, sostuvo una reunión en la Cancillería de su país con un equipo de asesores presidenciales. Señaló que durante ese encuentro propuso la liberación de al menos 20 presos políticos de mayor edad y otros 20 presos comunes por razones de salud.

“Esto sería, les dije, algo humanitario y políticamente inteligente, ya que nadie merece morir en la cárcel y menos siendo inocente o por falta de atención médica adecuada o no tener atención médica del todo. Nadie me hizo caso. En ese momento se me dijo ‘no vamos a tomar nota de ese comentario porque vos sabes lo que te puede pasar, y a la derecha mientras más se le da, más quiere”, admitió.

En un breve comunicado, el régimen de Ortega desconoció a Arturo McFields como representante de Nicaragua ante la OEA y aseguró que sus declaraciones no tienen “validez”.

El embajador también aseveró, durante un discurso de poco más de cinco minutos, que “la gente de adentro del gobierno, y la gente de afuera está cansada”.

El embajador MacFields comentó que “lo que pasa en Nicaragua” supera sus capacidades diplomáticas. También ha afirmado que en su país no hay libertad de prensa, separación de poderes, que se han registrado confiscaciones de universidades y se han cancelado 130 organizaciones de la sociedad civil.