Detenciones, intimidación y cortes de internet obstaculizan protesta social en Cuba

Este lunes la oposición en Cuba convocó a una manifestación denominada Marcha Cívica por el Cambio en rechazo a la administración de Miguel Díaz-Canel, una actividad de calle declarada “ilegal” por el régimen de La Habana y que significa una “provocación desestabilizadora” para las autoridades.

El dramaturgo Yunior García, quien manifestó el domingo que marcharía solo “en representación de todos los ciudadanos a los que el régimen ha privado de su derecho a manifestarse”, encontró una “sorpresa” en vísperas de la manifestación porque agentes de seguridad del Estado rodearon su vivienda y sacaron a un grupo de periodistas que esperaba cubrir sus acciones.

“Hoy mi casa amaneció sitiada, está rodeado todo el edificio de agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil haciéndose pasar por pueblo, como suelen hacer. Hay carros en todas las esquinas y grupos incluso debajo de mi edificio, en el paso de escalera”, relató en una transmisión que hizo en vivo por Facebook.

Para la tarde de este lunes, la situación seguía siendo similar.

La activista política Saily González -conocida en las redes como Saily de Amarillo- denunció en la mañana que desde tempranas horas se apostaron a las afueras de su residencia una cantidad de personas que serían afines al régimen cubano, ya que aseveró no conocer a ninguno.

Estas personas se pusieron al frente de su casa con banderas de Cuba, gritando consignas pro gobierno e insultando a la activista, quien transmitió lo que ocurría vía Facebook. Sin embargo, enfatizó que esto no la amilanará para salir a manifestar a las 3:00 pm.

Y es que el portal opositor 14ymedio denunció horas antes que los cuerpos de seguridad arreciaron el asedio contra activistas, periodistas independientes y la ciudadanía para evitar que salieran a la calle como pasó a mediados de junio.

La organización política opositora llamada Archipiélago, una de las convocantes a la actividad, denunció que una de sus activistas, Daniela Rojo, estaba detenida. También mencionaron que Carlos Ernesto Díaz González, otro de sus integrantes, fue arrestado cuando iba a comprar cigarros.

Además fueron apresados Manuel Cuesta Moura, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática, al igual que la historiadora Carolina Barrero.

También fue detenido -en su caso, por segunda vez en el mes- el opositor Guillermo Fariñas, Premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2010, en Santa Clara, y está a la espera de ser procesado.

Yoani Sánchez, conocida bloguera cubana, advirtió por Twitter que su servicio de internet fue cortado.

Ya me cortaron el acceso a internet pero como he dicho tanto: «la creatividad es la capacidad de abrir una ventana cuando la puerta está cerrada». Aunque no me conformo y un día quiero la puerta abierta de par en par… hoy reportaré a través de las rendijas. #15NCuba #SOSCuba

