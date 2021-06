Un sector sindical adverso al gobierno muestra intención de participar en elecciones regionales

@g8che

La candidatura de Américo De Grazia a la Gobernación de Bolívar despertó movimientos y pronunciamientos dentro de la política regional, y activó las expectativas de un sector de la dirigencia sindical opositora en Guayana, que intenta articularse y recuperar su músculo de lucha por derechos laborales en la región.

Los dirigentes sindicales Henry Arias, Manuel Díaz y César Soto así lo manifestaron este viernes en una rueda de prensa convocada bajo el slogan de Un día por la recuperación de los puestos de trabajo, convocada por dirigentes sindicales del sector aluminio.

“Es necesario darle una derrota contundente al chavismo en Guayana, a la corrupción en Guayana y eso los podemos hacer los trabajadores”, señaló Henry Arias, secretario de organización del Sindicato de Trabajadores de Alcasa (Sintralcasa).

“Yo estoy resteado con Américo De Grazia”, dijo Arias, al referir que el exdiputado tiene el compromiso de reunificar a la oposición, por lo que vio positiva la cuestionada reunión del parlamentario a su regreso del exilio con Bernabé Gutiérrez, sancionado por Estados Unidos y presidente de la junta ad hoc del partido Acción Democrática impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia. “Si no somos capaces de unificarnos, perdemos las elecciones”, sostuvo.

La posición de Arias, y de este grupo de dirigentes, marca distancia con la postura de Rubén González, secretario general del sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera) y uno de los principales liderazgos sindicales de Bolívar, quien ha manifestado su rechazo a los comicios de noviembre.

Arias señaló que van “amarrados” al Acuerdo de Salvación Nacional propuesto por el presidente de la Asamblea Nacional de 2015, Juan Guaidó, pero de no lograrse lo estipulado en el acuerdo, igualmente apoyaría al candidato en las elecciones a gobernador.

El Acuerdo de Salvación Nacional es una propuesta formulada por Guaidó a mediados de mayo, para discutir condiciones y un cronograma de elecciones generales, la entrada masiva de ayuda humanitaria, vacunas contra la COVID-19, liberación de presos políticos a cambio del levantamiento progresivo de sanciones contra la administración de Nicolás Maduro.

Sobre el rol de los trabajadores, Arias consideró que la dirigencia sindical de Guayana debe participar en los comicios regionales y despertar a la fuerza laboral de CVG. “Ya está bueno de ese discursito del gobierno obrerista, este gobierno nos puso a pasar hambre, destruyó nuestras empresas y es contra este gobierno que tenemos que levantarnos, pero también unificando a la gente”, afirmó.

Arias participó en las primarias de las elecciones a legislativas de 2015. Para esta ocasión, señaló que su participación como candidato depende de las negociaciones. “No solo es Henry Arias, hay muchos nombres, pero tenemos que sentarnos y decidir por uno”.

“No podemos seguir en una posición pasiva”, señaló Manuel Díaz, directivo de la Federación de Trabajadores de Bolívar, y exdirectivo del sindicato de Venalum. Para el dirigente del sector aluminio, Bolívar es pieza clave por su minería para el sostenimiento del gobierno, por lo que el estado necesita liderazgos que hagan frente al oficialismo.

Luego de meses inactivo, Díaz reapareció en la actividad sindical la semana pasada denunciando que la gerencia de Venalum se había aumentado el salario a más de mil dólares, mientras trabajadores cobraban a penas 60 millones de bolívares. Además invitó a un pronunciamiento del ministro del Trabajo, José Ramón Rivero, sobre lo que sucedía en la empresa y sostuvo que, si Rivero aspira a gobernador, debía defender primero los derechos de los trabajadores.

Insistió en que los ciudadanos quieren votar y vio positiva la postulación de Américo De Grazia. “Es mi amigo, es mi hermano (…) es un líder genuino”. Señaló que los partidos del G4 deben trabajar bajo unidad, respetando a su vez liderazgos regionales como el del upatense.

El trabajador se mostró muy dispuesto a participar en las elecciones de noviembre. “Si me llaman o el pueblo decide que yo tengo que participar, donde me manden yo iré (…) No porque yo quiero, si los trabajadores quieren que los represente en el Consejo Legislativo, en una concejalía, allí estaré”.

Unidad para definir participación

“Si no hay una unificación de toda la oposición venezolana vamos a fracasar en el tema electoral”, sostuvo César Soto, delegado departamental de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor). El dirigente votaría de definirse en conjunto la participación de la oposición y de haber candidatos únicos por estado.

Instó a los liderazgos políticos de oposición a sentarse en una mesa para darle respuesta a la sociedad civil y a los ciudadanos y consideró que deben apegarse a lo establecido en el Acuerdo de Salvación Nacional promovido por Juan Guaidó.

“Américo De Grazia es libre de tomar la decisión que él está tomando, pero también tiene que entrar en el conjunto de pronunciamientos de unión nacional para tomar como consideración si se va o no se va a esas elecciones”, agregó.

Soto recalcó que los liderazgos sindicales de la región son libres de participar como candidatos en las elecciones regionales de noviembre, pero que él “no está peleando” por puestos en partidos políticos, cargos públicos ni de gobierno.