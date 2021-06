Trabajadores de Venalum exigen mejora salarial, reintegro a planta y garantías económicas a los jubilados

@g8che

Dirigentes sindicales de CVG Venalum en una rueda de prensa exigieron a la estatal mejora económicas tanto a trabajadores como jubilados, así como también el reintegro a la planta.

Manuel Díaz, directivo del comité ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Bolívar (Fetrabolívar) y trabajador de Venalum, exigió que se reintegre a los empleados fuera de planta, se les actualice el salario a 150 dólares y se aumente el pago de los jubilados a un 80% de lo que cobra su homólogo activo.

Estamos peleando por regresar a nuestro trabajo y que se respete el contrato colectivo, que eso va a beneficiar los jubilados que están sacando 10 millones”.

Fernando Serrano

Díaz denunció que durante las últimas semanas hubo cambios en nómina elevando el pago de la alta gerencia y los asesores de la estatal, pero dejando sin ninguna mejora a los trabajadores de base. “Es exorbitante la diferencia entre un nómina diaria y las nóminas gerenciales”, sostuvo.

De acuerdo con el dirigente, mientras un trabajador de nómina diaria cobra 60 millones, la alta gerencia tiene salarios por encima de los 900 dólares. “Él (Coto, presidente de Venalum) viene de la masa obrera, de abajo y hoy es presidente y pareciera que le tiene rabia a los trabajadores”, dijo.

Llamado a las autoridades del Estado

Díaz hizo un llamado a José Ramón Rivero, actual ministro del Trabajo, a que se pronuncie sobre los aumentos que ha recibido la alta gerencia. “Queremos el pronunciamiento del ministro del Trabajo que anda aspirando ser gobernador, si no defiende los trabajadores ¿cómo piensa él que el pueblo va a pensar que va a luchar por el estado Bolívar?”, advirtió.

Además, instó al fiscal general Tarek William Saab a que intervenga la administración de Venalum para investigar la nómina y los aumentos que está recibiendo la alta gerencia.

“La gente de Guayana está mal porque los presidentes están utilizando un flujograma que está beneficiando prácticamente es al tren gerencial. El trabajador que se parte el lomo lo están desplazando”. El dirigente puntualizó que entregarán un escrito al fiscal sobre las diferencias salariales y el despido de cerca de 300 empleados.

Por el reintegro

Las empresas básicas de Guayana desde la cuarentena enviaron a la mayoría de sus trabajadores a casa por el estado de alarma generado por la pandemia, sumado a la baja producción. Una de ellas fue Venalum que opera con solo 82 celdas de un total de 905.

Bajo estas circunstancias, las industrias empezaron a pagar bonos de asistencia de 20 y 40 dólares a los empleados que están asistiendo a planta como “incentivo” por producción, esta medida ha sido criticada por la dirigencia al generar diferencias entre los trabajadores activos y los desactivados.

Fernando Serrano sostuvo que cuando sacaron el memorando 2792 todos los trabajadores del aluminio quedaron cobrando Bs 1.800 -hoy devaluados por la hiperinflación y las pésimas políticas económicas del gobierno- por lo que rechazó que haya diferencias de pagos entre el trabajador activo y el que se mantiene en casa.

Pidió que se reintegre a los empleados desactivados para que reciba los mismos beneficios de los que están dentro de planta. “Nosotros queremos volver a nuestros puestos de trabajo, nosotros también necesitamos esos beneficios en una Venezuela que cada día golpea en la economía”, dijo.

Señaló que los trabajadores no están afuera porque quieren, sino porque las pasadas gerencias quebraron la compañía. “Estamos peleando por regresar a nuestro trabajo y que se respete el contrato colectivo, que eso va a beneficiar los jubilados que están sacando 10 millones”, comentó.

Niegan aumento

En 2018 el Gobierno nacional a través del memorando 2792 eliminó los contratos colectivos, tablas salariales y demás beneficios laborales logrados durante años de lucha laboral. Luego de casi tres años, los trabajadores siguen sin discutir nuevos contratos y dependen de los bonos que pagan las empresas.

Una fuente dentro de la estatal negó que la alta gerencia estuviera cobrando por encima de los 500 dólares. Señaló que un gerente gana 638 millones y los técnicos 259 millones de bolívares, mientras los que están afuera cobran 82 millones porque se mantienen sin asistir. “Hay conceptos presenciales que no se le están computando”, sostuvo.



La gente de Guayana está mal porque los presidentes están utilizando un flujograma que está beneficiando prácticamente es al tren gerencial. El trabajador que se parte el lomo lo están desplazando”.

Manuel Díaz

De acuerdo con el trabajador, desde junio Venalum está siguiendo unas tablas de pago que creó la CVG hace poco más de un año, cuando impuso un acta donde las empresas del aluminio debían pagar por igual. “No se venían completando los conceptos y ahorita lo aplicaron para igualarnos con todas las empresas del sector aluminio”, sostuvo.

Venalum está produciendo a menos de un 10%, de acuerdo con la fuente no pueden incluir más trabajadores ante las pocas celdas activas y la nula inversión. Sostuvo que aun así esperan aumentar a 176 millones el pago que reciben los empleados desactivados.

Para la fuente, los trabajadores fuera de planta no pueden ganar igual que los activos, debido a que eso genera malestar dentro de la estatal por las horas de trabajo que cumplen los que asisten a planta. En referencia a los jubilados, señaló que no se cumplen los porcentajes con el homólogo activo porque no están incluidos en el tabulador y el Ejecutivo tampoco ha autorizado dicha mejora económica.