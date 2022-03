Trabajadores de Masisa protestan por incumplimiento de convenio y 30 despidos “silenciosos”

Un grupo de trabajadores de Masisa marcharon este jueves desde la Plaza del Hierro hasta el Palacio de Justicia, en Puerto Ordaz, en protesta por el incumplimiento de la empresa del acta convenio que firmó en 2018.

“Estamos orgullosos porque se están sumando más compañeros a la demanda que estamos ejerciendo en contra de la patronal, que ha incumplido un acta convenio desde 2018. Llamamos a los compañeros que faltan para que se incorporen a esta lucha y que se unan a estas movilizaciones por el reclamo de sus derechos. Exigimos que la justicia se ponga del lado de los trabajadores porque trabajamos con salarios de hambre, es prácticamente una mano de obra regalada”, dijo Jean Mendoza, dirigente sindical de Masisa.

En esa acta convenio, la empresa maderera se comprometió con los empleados a hacer ajustes salariales que les permitieran cubrir el costo de la cesta básica. Actualmente un trabajador devenga aproximadamente 20 dólares mensuales, mientras que la canasta alimentaria está por el orden de los 400 dólares al mes.

Mendoza afirmó que aunque la compañía está a media máquina y en un proceso de recuperación, “eso no implica que no pueda cumplir con los salarios, porque cuentan con bodegas full para seguir vendiendo y no ha dejado de vender”.

Despidos silenciosos

En la movilización también denunciaron el despido de más de 30 trabajadores. Mendoza los calificó como despidos silenciosos, ya que la estrategia de la compañía -aseguró- es suspender el salario, desincorporarlos de sus puestos de trabajo y “los citan para ofrecerles sumas pírricas que no corresponden a sus prestaciones sociales como debe ser”.

Uno de esos empleados es Esli Romero, a quien después de 15 años de servicio le suspendieron el sueldo desde noviembre de 2021. No hubo ninguna justificación que argumente la suspensión del salario, más allá de la respuesta que recibió ante su reclamo: ya no forma parte de los servicios de Masisa.

Los trabajadores aseguraron que la maderera no está entregando las respectivas cartas de despido que justifiquen tal medida.

Libertad plena

La movilización hasta tribunales también fue propicia para exigir la libertad plena para Jean Mendoza.

El 15 de enero de este año fue detenido por una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), y lo imputaron en audiencia de presentación por instigación al odio, por las denuncias que hizo en contra de la estatal.

El 17 de enero lo excarcelaron con medidas cautelares de régimen de presentación cada 30 días en tribunales, prohibición de salida del país y prohibición de declarar a los medios de comunicación lo relacionado con su arresto.