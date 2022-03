Jubilados de Guayana comienzan a recibir pago del retroactivo tras incremento del salario

El miércoles los jubilados de Ciudad Guayana recibieron la primera parte del pago del retroactivo correspondiente al aumento de salario anunciado la primera semana de marzo por Nicolás Maduro y ya publicado en Gaceta Oficial.

Ciudadanos consultados por Correo del Caroní manifestaron sentir incertidumbre con respecto a la cantidad de dinero que deben recibir, ya que no comprendían si el salario fluctuará a la par del petro o el monto permanecerá estático.

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales anunció a través de su cuenta de Instagram (@ivssoficial) que el pago del retroactivo será en dos partes, es decir, dos cuotas de 32 bolívares. Tras recibir el primer pago, los jubilados se mantienen a la expectativa de cómo funcionará el nuevo salario, que representa un incremento de 1.704% ante los 7 bolívares que recibían anteriormente.

Ana Márquez, jubilada del Ministerio de Educación, aseguró que recibió la primera parte del retroactivo de forma puntual. “La pensión no suele tener retrasos. Pero eso no alcanza. En este país la inflación no permite que ningún monto alcance. Así como suben el sueldo, suben los precios de los productos. El petro subió ayer, pero todavía no se sabe si el sueldo va a volver a subir”, manifestó.

Pese a que Nicolás Maduro aseguró que el salario se fijó en medio petro, el diputado de la Asamblea Nacional oficialista, Franklin Rondón, aseguró en entrevista con El Pitazo que el salario no va a fluctuar a la par de la criptomoneda. Se trata de un valor referencial: no se aumentará el salario conforme aumente el petro y quedó asentado en Gaceta Oficial el monto de 130 bolívares como salario base.

“No existe un aumento que cubra las necesidades que tenemos los ciudadanos. 130 bolívares son dos pollos, queso y un kilo de carne”, manifestó Miguel Fuentes, pensionado de Corpoelec luego de 28 años de servicio.

Pese a contar con dos pensiones, una otorgada por la estatal para la que trabajaron y otra que reciben a través del Seguro Social, Fuentes y Márquez garantizaron que deben buscar otros ingresos para poder mantenerse.

Un aumento insuficiente ante el costo de los alimentos

Tomando como referencia la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela, la pensión tendría un valor de 28$. La canasta alimentaria, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, se ubicó para enero de 2022 en 365$, esto significa que se necesitarían al menos juntar 13 pensiones para adquirir el mínimo de alimentos.

Carmen Márquez, quien se encarga de administrar la pensión de su padre jubilado de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), comentó que los pagos son puntuales, pero insustanciales. “Con 130 bolívares no me alcanza para comprar carne, pollo o pescado. Además, las personas de la tercera edad requieren muchas medicinas. No solo es comer. También necesitan productos cosméticos como pasta de dientes, jabón de baño, desodorante…”, explicó.

Magaly Rivas, jubilada por el Seguro Social, manifestó que nunca es suficiente con los aumentos. “Cuando se hacen aumentos, hay aumento de los productos. La inflación hace que cualquier sueldo sea insuficiente”, adujo.