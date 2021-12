Jubilados de CVG ahora recurren al gobernador Marcano ante la prolongada vulneración de sus derechos

Por tercera vez en lo que va de mes, jubilados y pensionados de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y sus empresas básicas se concentraron a las afueras de la casa matriz sin ser atendidos por alguna autoridad que responda a sus reclamos por mejoras en sus pensiones y en el servicio de salud.

Miguel Espinoza, secretario general de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la CVG, señaló que al agotar las esperanzas debido a la desatención de las autoridades de la corporación, mantienen contacto con el gobernador Ángel Marcano.

“Aunque sabemos que no tiene nada que ver con el problema de nosotros, es la primera autoridad del estado. Ya hablamos con él y nos mandó a pedir unas fichas de los problemas que tenemos y las soluciones que planteamos. Le hemos dicho de la homologación de nuestra pensión y que reconozcan los bonos como parte del salario. La otra ficha es de los servicios de salud, la hospitalización y cirugía, tenemos muchos jubilados con enfermedades y diferentes necesidades de cirugía, servicio funerario. En CVG no están entregando las parcelas porque no les pagan a las funerarias”, señaló.

Las autoridades de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) ignoraron por tercera vez en diciembre los reclamos de los jubilados y pensionados, quienes realizaron una asamblea en el portón.

Otro de los reclamos de los jubilados es la calidad y cantidad de las bolsas de alimentos. “Aunque no es la solución de fondo, también lo recibimos porque al fin y al cabo también lo merecemos. La solución es resolver los problemas de las pensiones y la salud”.

Reyes Ortiz, quien fue jubilado forzosamente por los reclamos a la empresa, lamentó que de 9.562 jubilados, pensionados y sobrevivientes del holding CVG, asistan pocos a las protestas en la corporación. Considera que, además, las autoridades juegan al desgaste de estas personas, a conciencia de que -a diferencia de los trabajadores activos- no les es posible pasar tantas horas en una manifestación.

Recordó que anteriormente “las empresas tuteladas de la CVG bajo el mismo criterio incluimos a los jubilados y pensionados para que se les diera el principio de igualdad. Si cobrábamos el 100% de los activos, a ellos se les diera 80-90% porque fueron personas que estuvieron muchos años de servicio, ahora no. No se les toma en cuenta, los dejan a mengua”.

Hernán Espinoza, miembro de la mesa técnica de los jubilados y pensionados, destacó que “en dicho grupo han producido documentos como el de la fijación inicial de las pensiones, la fórmula de homologación para esas pensiones y la argumentación legal que sostiene esas peticiones. Es la lucha en la que estamos y que lamentablemente no hemos sido atendidos por las autoridades de la corporación”.