Estaciones de servicio adelantaron cobro de gasolina subsidiada por monedero Patria

Desde enero de este año el gobierno de Nicolás Maduro ejecuta cambios en el esquema de venta de gasolina subsidiada, que estaba vigente desde junio de 2020. Las condiciones se han vuelto cada vez más enredadas, lo que ha provocado un descenso palpable de usuarios en las estaciones de servicio que expendían gasolina barata. La medida más reciente es el cobro de combustible exclusivamente por el sistema Biopago.

– ¿Cómo se pagará ahora la gasolina subsidiada en las estaciones?

– El 26 de marzo el blog Patria informó que a partir del 2 de abril el combustible solo se podrá pagar por la plataforma Patria a través del sistema BiopagoPDV. Pero la medida empezó a ejecutarse antes. En un recorrido realizado por Crónica.Uno se constató que el cobro por el monedero digital arrancó el 28 de marzo.

Métodos de pago como bolívares y divisas en efectivo, tarjetas de débito o pago móvil fueron eliminadas en estas estaciones. Ahora los usuarios solo podrán cancelar por el sistema de huella.

En la estación de servicio Las Américas de la avenida Victoria desde el lunes la forma de pago era solo por Biopago. “El ticket está saliendo en cero, después es que se lo van a debitar por la huella”, dijo uno de los bomberos. A los usuarios le entregaban un ticket en cero bolívares, pues el pago lo asignará el gobierno por el monedero digital, aunque hay dudas por la escasa información oficial, se conoce que las autoridades aparentemente darán un crédito a los usuarios para pagar el servicio.

El lunes en otras estaciones de servicio del municipio Libertador de Caracas, Melo, en La Florida; Los Chaguaramos (frente la UBA), entre otras, los usuarios reportaron que no pagaron la gasolina y que les dijeron que se los iban a descontar automáticamente del monedero Patria. Mientras que este martes en las estaciones de servicio Puente Hierro, La Victoria y Las Américas ya cobraban solo por la huella, en todas se observaban pocas colas y en especial en las dolarizadas.

– Si no se dispone de recursos en la plataforma Patria para realizar este pago, ¿Cuál sería el procedimiento?

– Una actualización en el blog Patria señala que la plataforma Patria para pagos de servicios y el propio pago de la gasolina permite realizar adelanto de fondos, en este sentido si recibes regularmente bonos o beneficios de los programas de protección el sistema garantizará que puedas recibir la gasolina sin contratiempos.

También es posible en coordinación con algún familiar, recibir una transferencia del monto requerido o realizarse una remesa en criptomonedas. También es posible transferir recursos en criptoactivo soberano petro desde la PetroApp.

– ¿Cómo es el recargo del cupo de gasolina desde febrero de 2022?

– A partir del 2 de febrero de 2022, según blog Patria, la recarga de la gasolina se hace de manera progresiva: el día lo determina el terminal de número de cédula y está especificado en la página. Sin embargo, hay usuarios que desde febrero reportan irregularidades en la asignación del cupo de 120 para autos y 60 para motos. Giselle Amario, por ejemplo, dice que ni ella ni su familia han logrado tener el cupo, a pesar de cumplir con las verificaciones que exigieron las autoridades.

“La última vez que lo usé fue en enero. Más nunca me recargaron”, dice Amario. Cuando consulta saldo en el mensaje le aparece “Tienes disponible 120 litros de gasolina subsidiada”, pero en la última línea también sale “Saldo del monedero gasolina 0,00 L”.

“Mientras abajo me diga 0 litros no puedo surtir, a pesar que arriba dice que tengo disponible 120”, apunta la usuaria. La misma situación ha sido reportada por diferentes personas en los últimos dos meses. No solo denuncian que no les han recargado el cupo, sino también que cada vez hay menos estaciones subsidiadas, la disminución se evidencia en los canales oficiales, que solo en marzo registraron 10 estaciones menos de este tipo en Caracas.

– ¿Cómo informa el gobierno a los usuarios?

– Los cambios adoptados por el gobierno se informan principalmente por el blog Patria, a pesar de que el Ministerio de Petróleo y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) son las instituciones encargadas del sector. La información que brinda Pdvsa en sus redes sociales a menudo está llena de propaganda, inclusive algunas decisiones han sido relegadas al blog, que se encarga de asignar ayudas a las familias a través de los bonos del carnet de la patria.

A pesar de que no existe información oficial sobre eliminar el subsidio a la gasolina en la práctica este cada vez más sale del bolsillo de la población, ya sea por que no se les recarga el cupo o por que las estaciones han dejado de ser subsidiadas para vender gasolina a $0,50.

– ¿Cómo pueden consultar los usuarios el cupo de gasolina?

– La cantidad de litros de gasolina subsidiada puede consultarse enviando la palabra SALDO o GASOLINA al número 3777. Si el número de teléfono desde el que se envía el mensaje está asociado a más de una persona, se debe indicar además el número de cédula. También es posible conocer esta información a través de la aplicación vePDV.

– ¿Qué dicen los usuarios sobre los cambios en las regulaciones?

– Un usuario de la estación de servicio La Victoria estaba informado este martes sobre el cobro a través de huella exclusivamente y dijo que su cupo de gasolina ha sido recargado de forma regular. Enrique Caruci, en esa misma bomba, indicó que había escuchado algo pero que creía que no lo habían implementado aún, el hombre iba acompañado por su amigo José Zambrano, quien le haría el favor de prestarle su cupo de gasolina, pues a Enrique no se lo actualizan desde hace más de un mes.

“Llevo más de un mes que no me ponen el cupo, solo me recargaron 40 litros y de ahí no me echaron más, por eso él me presta el suyo”, expresó Caruci. Los usuarios indicaron que en la bomba les permitían hacer el intercambio.

Militza Millán está confundida con las nuevas regulaciones. “Cuando mando el mensaje me dice que no tengo cupos disponibles, me voy a tener que meter en la página a ver cómo resuelvo eso, aunque no tengo carro ahorita no entiendo por qué no tengo el cupo si no lo utilizo (el cupo)”, indica.

– ¿Cuánto cuesta el litro de gasolina subsidiada?

– Hasta ahora el litro de gasolina se ha mantenido en Bs. 0,11, luego de dos aumentos aplicados en octubre del año pasado. El gobierno asegura que cubre un subsidio de 95% del precio del combustible.